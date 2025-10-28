Fabiola Campomanes, participante de La granja VIP, llora al recordar desgarrador momento; su hermano murió

Fabiola Campomanes rompió en llanto durante su participación en La granja VIP 2025 al recordar su infancia y a su hermano. La actriz relató momentos de su niñez frente a sus compañeros de programa. La actriz mencionó a su hermano, quien murió, mientras hablaba de su infancia, en lo que sus compañeros escucharon sus recuerdos. La escena se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada y comentados por los internautas.

Fabiola Campomanes se quebró en llanto durante La granja VIP 2025 al recordar a su hermano y momentos de su infancia. / Foto: IG/fabiolacampomanes

¿Cómo recuerda su infancia Fabiola Campomanes, participante de La granja VIP?

Fabiola Campomanes recordó su infancia durante una dinámica en La granja VIP 2025. Entre lágrimas y sollozos, la actriz compartió: “Tuve una infancia difícil, una adolescencia también. Hoy creo que todo lo que viví me ha hecho la mujer que soy y me hace sentirme orgullosa de mí, de lo que pienso, de cómo siento, del corazón que tengo”.

Agregó un mensaje hacia su yo del pasado: “Lo único que le puedo decir a esa niña es que la amo, que nunca más va a sentirse sola, que me tiene a mí, que siempre voy a estar para ella y que estoy orgullosa de ella”.

Fabiola también reflexionó sobre su adolescencia y la manera en que ha vivido su vida: “Toda infancia y adolescencia lo sentí [dudar], no me adaptaba a la vida, hoy amo la vida, hoy la gente que se ha ido de mi vida para mí me ha hecho sentir que yo debo de honrarla y de ser feliz”. Sus palabras evidencian cómo ha transformado sus experiencias pasadas en enseñanzas para su presente.

Fabiola Campomanes abrió su corazón y contó detalles de su vida privada en La granja VIP 2025. / Foto: IG/fabiolacampomanes

¿Qué dijo Fabiola Campomanes de su hermano, quien murió?

La actriz Fabiola Campomanes comenzó a llorar durante una dinámica en La granja VIP 2025 cuando apareció en la pantalla una fotografía de su infancia con su hermano, quien murió a los 26 años cuando ella tenía 23. La imagen despertó recuerdos que la llevaron a expresar su dolor frente a sus compañeros.

“En esta foto estoy de la mano de mi hermano”, dijo sobre la imagen en la que se ven sus manos entrelazadas cuando eran niños y rompió en llanto mientras hablaba sobre el momento y la relación que compartieron. Campomanes recordó que su hermano se sometió a un trasplante de riñón a los 15 años debido a una insuficiencia renal.

En un momento a solas con Eleazar Gómez durante La granja VIP 2025, Fabiola Campomanes compartió un recuerdo personal sobre su hermano. La actriz le confesó que su presencia le evocaba a la persona que perdió años atrás.

“No te había dicho, pero tú también me recuerdas a mi hermano. Mi hermano se fue hace un buen de años, era tres años más grande que yo. Yo tenía 23 y él tenía 26 cuando se fue...”, dijo la actriz mientras recordaba la relación que tenían.

Agregó que algunos detalles de Eleazar le resultaban familiares: “Pero era muy parecido, en tus ojos hay algo que se parece a él, pero tu energía es muy parecida a lo que él me transmitía”.

@lagranjavipmx #FabiolaCampomanes no puede evitar llorar al ver una foto de ella junto a su hermano de cuando eran niños.🫂 🥹 Lunes a viernes 9:00 p.m. por Azteca Uno Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca Uno 🌾 #LaGranjaVIP ⁣transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Quién es Fabiola Campomanes, participante de La granja VIP 2025?

Fabiola Campomanes es una actriz y empresaria que nació en la Ciudad de México el 30 de julio de 1972. Inició su carrera en la telenovela Los parientes pobres (1993) junto a Lucero y Ernesto Laguardia, y posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística (CEA), además de estudiar en otras universidades artísticas de México.

A lo largo de su carrera, Campomanes ha trabajado en distintos proyectos de televisión y ha participado en revistas como Playboy Latinoamérica, FMH, Max y H Extremo. En 2005, anunció que aceptaba posar para la edición latina de Playboy.

En el ámbito de la actuación, en 2009 protagonizó la telenovela Niños ricos, pobres padres para Telemundo. Posteriormente, participó en producciones como Teresa (2010) y Amorcito corazón (2011), bajo la producción de Lucero Suárez. Su trayectoria combina proyectos en televisión con su actividad empresarial y colaboraciones en distintos medios de comunicación.

