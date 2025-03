Exintegrante de La casa de los famosos acepta problemas de alcoholismo y anuncia que pausará su carrera

Jonathan Islas, actor y modelo reconocido por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos, confesó a través de un video en Instagram que enfrenta un problema con el alcohol.

En su mensaje, aseguró que ha decidido dejar de beber y comenzar un proceso de sanación personal. Esta declaración llega solo unos días después de protagonizar una fuerte discusión entre Jonathan y su pareja, Ferny Graciano, exintegrante de La CQ.

Ve: Fabiola Campomanes anuncia victoria legal contra su ex Jonathan Islas

Ferny Graciano y Jonathan Islas pelea / Pixabay/redes sociales

Jonathan Islas y Ferny Graciano protagonizan fuerte pelea

El 28 de febrero, Jonathan Islas y Ferny Graciano se vieron envueltos en un altercado que se volvió viral en redes sociales. Graciano compartió en sus historias de Instagram varios videos donde aparecía llorando y manifestando su desilusión con el actor.

“Uno cree que puede cambiar a las personas, que pueden ser buenas. No, ahora no son buenas. He defendido a capa y espada a esta persona (Jonathan Islas)”, expresó la actriz.

Mientras tanto, Islas respondió con una historia en la que solicitaba a Ferny que llamara a la policía, mientras abandonaba un cuarto completamente desordenado. Al día siguiente, ambos reaparecieron juntos, minimizando el conflicto y asegurando que todo se había originado por un “berrinche”. Horas más tarde, compartieron fotos disfrutando de la playa y su rutina de ejercicio, lo que generó sorpresa y escepticismo entre los seguidores.

Este episodio provocó reacciones divididas en redes sociales, con usuarios que compararon la situación con la polémica que Jonathan Islas vivió con la actriz Fabiola Campomanes en 2019. En aquel entonces, el actor acusó a Campomanes de agredirlo físicamente, mientras que ella afirmó que Islas se volvió violento y la siguió hasta su casa sin su consentimiento, obligándola a huir por seguridad.

Mira: Fabiola Campomanes se sincera y entre lágrimas comparte su sufrimiento en una relación tóxica

Jonathan y Fabiola Campomanes polémica / IG: @fabiolacampomanes / @fernygraciano / @jonathanislasoficial

La lucha de Jonathan Islas contra el alcoholismo

El 11 de marzo, Jonathan Islas publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se sinceró con sus seguidores y reveló que sufre de problemas con el alcohol. En su mensaje, explicó que finalmente ha tomado la decisión de enfrentar esta situación y trabajar en su recuperación.

“Hoy quiero tomar una decisión importante en mi vida, es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que podía controlar todo y me doy cuenta de que no (puedo)”, expresó el actor.

“Siempre lo he dejado pasar y hay heridas que debo sanar, una de ellas es dejar de tomar alcohol. No es fácil estar aquí y decirlo, pero también somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos, pero también a hacer algo para corregir lo que hacemos mal”, agregó.

El actor también habló sobre las consecuencias que ha tenido el alcohol en su vida: “Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. (Es) una sustancia que no me da nada, me ha quitado muchas cosas”.

Finalmente, Islas enfatizó que está decidido a cambiar: “No se queden estancados. Yo hoy quiero ser una mejor versión de mí… me ha costado mucho trabajo, llevo una semana en este proceso y estoy muy contento de haber tomado esta decisión”.

Te puede interesar: Jonathan Islas: de galán de televisión a cantante de rock; conoce su nueva banda, Marión