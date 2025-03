Recuerdan denuncia de Fabiola Campones a Jonathan Islas tras pelea con Ferny Graciano

La madrugada de este viernes 28 de febrero se volvió viral la fuerte discusión que sostuvieron el actor Jonathan Islas y Ferny Graciano, exintegrante de ‘La CQ’. La joven encendió las alarmas por, supuestamente, haber sido agredida por su pareja en medio del desencuentro.

Aunque no había mayor contexto de lo que sucedió entre la pareja, la polémica escaló al grado que diversos internautas se preocuparon por la integridad de Ferny, dado que no sería la primera vez que Jonathan está envuelto en rumores de supuesta violencia.

Ferny Graciano / Redes sociales

Te puede interesar: Regina Blandón sostiene fuerte discusión con usuaria que la tachó de “pésima actriz”

¿Qué pasó entre Ferny Graciano y Jonathan Islas?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Graciano compartió un par de historias en las que se le ve envuelta en lágrimas, en las cuales destacó que “su pareja no era lo que ella creía”.

“Hola, uno cree que puede cambiar a las personas, que pueden ser buenas. No, ahora no son buenas. He defendido a capa y espada a esta persona (Jonathan Islas)”, dijo Ferny.

Ferny Graciano / Redes sociales

No te pierdas: LCDLF3: Jonathan Islas afirma que sus problemas con el Rey Grupero fueron por un “malentendido”

Por su parte, Jonathan subió una historia en la que le indica que llame a la policía, al mismo tiempo en el que se salía de la que sería su habitación, la cual se notó meramente desordenada.

La mañana siguiente, ambos despertaron sin mayor problema y explicaron que la pelea comenzó por un “berrinche” de parte de la actriz. Ahora, se mostraron más que contentos en la playa en plena rutina de ejercicio.

Lo anterior causó total revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios apuntaron que Ferny viviría la misma situación que enfrentó Fabiola Campomanes cuando fue pareja de Jonathan Islas.

Ferny Graciano y Jonathan Islas pelea / Pixabay/redes sociales

Mira: Jonathan Islas: de galán de televisión a cantante de rock; conoce su nueva banda, Marión

Así fue la polémica relación entre Fabiola Campomanes y Jonathan Islas

En octubre de 2019, los actores Fabiola Campomanes y Jonathan Islas protagonizaron un altercado que trascendió a los medios. El actor denunció públicamente que la exparticipante de ‘MasterChef’ lo había agredido físicamente.

En respuesta, Campomanes compartió su versión. Alegó que Islas la había seguido hasta su domicilio sin invitación, donde se tornó violento, lo que la obligó a huir de su propia casa por temor a su seguridad.

Fabiola Campomanes / Instagram: @fabiolacampomanes

Tras el incidente, Campomanes presentó una denuncia formal contra Islas por violencia física y psicológica. En julio de 2021, un juez vinculó a proceso al actor por violencia familiar. Posteriormente, él compensó económicamente a la actriz como parte de un acuerdo legal.

A pesar de las acusaciones, Islas ha mantenido su inocencia. Dijo que aceptó el acuerdo económico para “calmar las cosas” y evitar un proceso legal prolongado.

Al momento, Jonathan Islas no se ha pronunciado a las fuertes críticas que recibió por el pleito que protagonizó con su ahora pareja, Ferny Graciano.