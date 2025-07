La casa de los famosos México 2025: Wendy Guevara destapa fuerte pleito entre conductora ¿y participante?

A pocos días del estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025, los pleitos y desencuentros ya habrían salido a relucir. Pese a que en las presentaciones de los habitantes confirmados todos se han visto más que cordiales y divertidos, no todo sería miel sobre hojuelas.

Hace unos días, Wendy Guevara, conductora de las pre y post galas de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, reveló que hubo un fuerte desencuentro entre Marie Claire Harp y Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris. ¡El pleito llegó a oídos de la producción! ¿Qué pasó?

¿Qué pasó entre Marie Claire Harp, conductora de ‘La casa de los famosos México’ 2025, y Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris?

El pasado 11 de julio, Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, fue el sexto confirmado de ‘La casa de los famosos México’ 2025. En su presentación oficial, el creador de contenido decidió invitar a Lety Guajardo, su abuela, como su acompañante.

Doña Lety se mostró más que contenta por la revelación de Aldo de Nigris en el reality. Incluso, tuvo la oportunidad de convivir con Marie Claire Harp y Wendy Guevara en las entrevistas en vivo que se llevaron a cabo como parte de la revelación.

Aunque todo se vio más que cordial frente a las cámaras, así como con el público, Wendy Guevara dio a conocer que no todo fue color de rosa. ¡Marie Claire Harp y Lety Guajardo se hicieron de palabras!

Durante la reciente transmisión del pódcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella, ‘Cómplices del desmadre’, la líder de ‘las Perdidas’ contó al actor peruano qué fue lo que pasó entre Marie y Guajardo.

En dicha platica, Guevara destapó que doña Lety acusó a Marie Claire Harp con Rosa María Nogueron, productora de ‘La casa de los famosos México’ 2025, de haberla “ofendido”.

“Esto no lo vieron ustedes. Terminamos el live, nos paramos y luego doña Lety le dice a Arturo y a Rosa María (Nogueron), le dice: ‘Ay, esta (Marie Claire Harp) me ofendió’. Y Marie Claire dijo: ‘¿Yo, señora?’. (Lety le contestó):'Sí, me dijiste que me operara’. (Marie Claire) Le dijo: ‘No, no. Usted me dijo que yo (estoy) bien operada y yo le dije a usted, pues usted opérese, también para que se vea guapa’”. Wendy Guevara

Nicola Porcella se quedó boquiabierto por la situación. Wendy Guevara prosiguió: “Yo dije: ‘Ay, no, mejor yo ya me voy de aquí’. Así se dijeron, pero atrás (de cámaras), después de que apagamos todo. Se apagó el en vivo”.

¿Cómo fue el momento controversial entre Marie Claire Harp y doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Como era natural, los usuarios se dieron a la tarea de buscar el momento exacto en el que inició la tensión entre Lety Guajardo y Marie Claire Harp.

Todo ocurrió en medio de una charla sobre la nariz de Aldo de Nigris, su niento, y Nicola Porcella.

“Que la nariz de Nicola está operada y la de Aldito no, dice (Lety)”, comentó Wendy. A lo que Leticia agregó: “También la de esta niña (Marie Claire Harp está operada)”.

Marie Claire no dudó en reaccionar contundentemente:

“Sí, ya sé. Me voy a operar en diciembre para poder respirar bien, tú (Lety Guajardo) deberías operarte, también la tienes bien…”. Marie Claire Harp

Como era natural, Guajardo no se quedó callada y le contestó, entre risas: “¿Yo para qué me opero? Como sea, soy guapa, natural. A mí que no me esté ofendiendo”.

Finalmente, todos rompieron en risas, pero Marie Claire Harp optó por cambiar de tema y leer los comentarios de los usuarios conectados al live. Aunque todo pareció quedar en el humor, las cosas no habrían terminado así. ¿Habrá más polémica entre Lety Guajardo y Marie Claire Harp?



