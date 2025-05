Marie Claire Harp rompe en llanto y abandona ‘Cuéntamelo Ya!’ ¿Renunció?

Marie Claire Harp, quien conquistó al público con su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Aunque fue la primera eliminada del reality, Marie Claire se ganó el cariño del público y del equipo televisivo, lo que la llevó a integrarse al panel de ‘Cuéntamelo Ya!’, junto a Cynthia Urias, Odalys Ramírez, Luciana Sismondi, Sofía Escobosa, Carmen Muñoz y Carlos Arenas.

Sin embargo, su paso por el programa parece haber llegado a su fin. La conductora se despidió de Cuéntamelo Ya!

La producción le dijo adiós con una emotiva sorpresa: aplausos, abrazos y palabras de cariño que dejaron a la conductora visiblemente conmovida, incluso hasta las lágrimas. ¿Su adiós es definitivo?

Mira: Marie Claire Harp se burla de Christian Nodal usando a Cazzu

Wendy Guevara expone a Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Marie Claire abandona ‘Cuéntamelo Ya!

Para la suerte de sus fans, la salida de Marie Claire Harp, quien hace poco alarmó al revelar que se había encontrado una bolita en el pecho, ¡es temporal!

El motivo es que viajará para cubrir la Copa Oro, evento deportivo que le abrirá una nueva oportunidad profesional. La conductora forma parte del equipo TUDN, donde es habitual verla en eventos deportivos realizando entrevistas, reportajes, etc.

Cabe señalar que la Copa Oro de la Concacaf 2025 se llevará a cabo del 14 de junio al 6 de julio en 14 estadios ubicados en 11 ciudades de Estados Unidos y Canadá, por lo cual Marie Claire no estará en México.

Marie Claire Harp habla de su diagnóstico / IG: @marieclaireoficial

Marie Claire agradece a producción de ‘Cuéntamelo Ya!’

En su cuenta de Instagram, la propia Marie Claire Harp compartió un mensaje de agradecimiento y emoción por esta nueva etapa:

“Esto sí es sentirse afortunado. A partir de mañana comienza una aventura profesional! Y me ausentaré un mes de este estudio tan mágico. Y me sorprendieron con este bonito gesto. Trabajar en un entorno laboral saludable es el regalo más grande que nos puede dar la vida”

Además, agregó:

“Gracias, gracias @cuentameloyaof por sus buenos deseos, la cobertura de la Copa Oro será EXTRAORDINARIA para el tricolor Mexicano, y si algo también me hace feliz, es que en TUDN también me siento en casa. ¡Qué afortunada soy, gracias Dios por permitirme hacer lo que me gusta con gente tan hermosa!”

Mira: Marie Claire responde a las declaraciones de Marcela Mistral

Marie Claire rompe en llanto al despedirse en Cuéntamelo Ya!

La cuenta oficial de Cuéntamelo Ya! en TikTok compartió un video que ha sido muy comentado, donde se ve a Marie Claire llorando y abrazando a una mujer del equipo de producción mientras suena la canción ‘No me voy’ de OV7, reflejando el cariño y la hermandad que se formó durante su tiempo en el programa.

“Te vamos extrañar”, aparece junto al video que compartió la producción de ‘Cuentámelo Ya!, en el cual se le reitera el cariño que se ha ganado no solo de su público sino de su equipo.

Sin duda, la despedida temporal de Marie Claire Harp dejó claro que, aunque se ausente por un mes, su lugar y cariño dentro de Cuéntamelo Ya! están más que asegurados, y que su regreso será esperado con ansias por el público y sus compañeras.

Mira: Marie Claire Harp encuentra un nuevo amor y deja atrás a José Manuel Figueroa