Marie Claire se quiebra en vivo durante impactante dinámica en Cuéntamelo Ya!

El día de ayer, Marie Claire se conmovió hasta las lágrimas en el programa Cuéntamelo Ya!, durante una dinámica guiada por la psicoterapeuta Arlett Archundia.

La especialista invitó a la venezolana y al conductor Carlos Arenas a participar en un ejercicio de sanación emocional. La actividad consistía en visualizar el momento de su nacimiento y, desde su yo adulto, hablarle a su yo bebé para recordarle su valía y su derecho a ser feliz.

Marie Claire compartió que nació junto a su hermano mellizo, y recordó que sus padres solían llamarla “morocha”. Durante el ejercicio, sostuvo un muñeco de bebé y, guiada por la terapeuta, le dedicó unas palabras llenas de amor y ternura:

Marie Claire se conmovió en una dinámica de Cuéntamelo Ya! / Captura de pantalla Instagram: @marieclaireoficial

Marie Claire rompió en llanto en ‘Cuéntamelo Ya!

“Bienvenida, morocha. Van a pasar muchas cosas que tocarán tu corazón, y eso significa que tienes un gran potencial para salir adelante. Venían de dos en dos. Posiblemente en el camino tengas pérdidas, pero también muchas ganancias. Por eso hoy te invito a que, por medio de mi mirada, mires la mirada de nuestros padres.”

Como parte del ejercicio, también expresó lo que le hubiera gustado que sus padres le dijeran al verla llegar al mundo:

“Mis padres, al vernos, dijeron: ‘Van a ser muy felices, pase lo que pase. Serán niños muy felices y, aun con errores, esos errores se convertirán en aprendizajes.’ Hoy te doy la bienvenida a una vida con altas y bajas, pero una vida preciosa.” Marie Claire

Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Marie Claire Harp concluyó: “Mamá y hermano, los amo con el alma.”

Este ejercicio fue especialmente emotivo para ella, ya que su madre y su hermano residen en Venezuela, mientras que su padre falleció cuando era pequeña.

El papá de Marie Claire murió en un trágico accidente

En noviembre de 2023, Marie Claire compartió en una entrevista para el canal de YouTube ‘El siete’ uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre en un accidente automovilístico en 1999, cuando ella aún era una niña. La presentadora recuerda con total claridad la última vez que lo vio, un recuerdo que sigue tan vívido como el primer día.

“Fue un accidente automovilístico. Recuerdo perfectamente que iba a comprar un pollito y le dijo a mi mamá: ‘Voy y vengo’. Tengo memoria fotográfica. Se me enchina la piel de contarlo. Yo recuerdo eso como si fuera ayer, porque me vio a los ojos y me dijo ‘Móntate’, y mi mamá le dijo: ‘No, no’, y me agarró del brazo y me metió a la casa.

Lamentablemente, durante el trayecto, un conductor en estado de ebriedad se estrelló contra el vehículo de su padre, quien perdió la vida en el impacto.

“A mi papá lo amo por el resto de mi vida. Es el amor de mi vida que está en el cielo y estará esperándome cuando Dios decida llevarme”, concluyó Marie Claire Harp.

