Marie Claire Harp preocupa por su estado de salud: Inesperado diagnóstico luego de encontrarse una bolita

Marie Claire Harp encendió las alarmas. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ desató preocupación en redes sociales tras compartir su diagnóstico, después de que se encontró una bolita cerca del pecho.

Marie Claire Harp, conductora de La jugada, el noticiero deportivo, compartió en redes el tremendo miedo que sintió al encontrarse una bolita muy cerca del pecho, mientras se bañaba, razón por la que acudió al médico de inmediato para saber qué le pasa y si tiene una enfermedad.

¿Qué dijo Marie Claire Harp de su estado de salud?

Mediante su cuenta de TikTok, Marie Claire Harp, ex de José Manuel Figueroa, desató preocupación entre sus seguidores con la noticia de que tuvo que ir al médico para conocer si padece una enfermedad debido a que se encontró una bolita cerca del pecho.

La presentadora comentó que hizo una contundente reflexión sobre su estado de salud en los últimos días. Aseguró que se sintió verdaderamente confundida y temerosa por la situación.

“Ayer, cuando me estaba bañando, de repente, toqué una bolita. Me voy a la axila y no me la estaba imaginando. Ahí estaba. Sí, entiendo que hay nodulitos de grasa, que hay bolitas que nosotras tenemos, que es normal, pero cuando tienes 32 años y no te has hecho un ecomamario, de repente te tocas eso, empieza a volar tu mente”. Marie Claire Harp

“La mente es tan loca que, no me dolía el seno y me empezó a doler. Inmediatamente, yo le llamé a mi doctor y le dije: ‘Doctor, está pasando esto y esto. Yo necesito que me ayude, porque me voy a volver loca’. Me dieron ganas de vomitar. Empecé a sentir cómo la ansiedad se iba apoderando de mí”, añadió.

¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron a Marie Claire Harp?

La famosa mencionó que tuvo su cita en el médico y tomó la decisión de no comentarle a nadie debido a que no quería generar preocupación. Sin embargo, no pudo contener el estrés y le contó a su mejor amiga, así como a su hermana, con quienes rompió en llanto.

Además, Marie Claire comentó que, en esos momentos de angustia, pensó en todo lo que ha hecho en su vida, vio fotos de su juventud y se cuestionó: “¿Por qué se había hecho tanto daño?”.

“El peor enemigo de una persona eres tú mismo. ¿Cómo puede trasquilar la mente tanto?… Entonces, ayer, yo me fui a la cita. Me fui en Uber, porque dije: ‘Si yo manejo y me dan un diagnóstico que no me gusta, va a ser peligroso’… Yo iba en ese Uber pidiéndole a Dios, perdóname”, dijo Marie.

“Yo ya había vomitado, llorado y todo… Empiezan con la mama izquierda y me dice el doctor: ‘No tienes nada. Es una bolita de grasa que tienes ahí. Hay una sombra rara que vamos a ver, pero no tienes nada. Eres una persona muy saludable. No veo nada raro. Espérate al martes para tus resultados”. Marie Claire Harp

Finalmente, Marie Claire compartió que se sintió verdaderamente agradecida tras recibir ese diagnóstico. Aseguró que esta situación le dejó una gran lección de vida.

“Me voy a amar más que nunca y no voy a repetir el mismo patrón de hace 15 años… Esto es una lección para recordarme que todos los seres humanos somos susceptibles a un cambio drástico en nuestra vida y lo que está pasando ahorita es lo único que nosotros podemos palpar y proteger... Amen, amen a su familia, amen a sus amigos, pero, sobre todo, ámense ustedes”, concluyó.



