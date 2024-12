¿Marie Claire tuvo que ver con la conclusión del contrato de exclusividad de Wendy Guevara?

Wendy Guevara ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. La influencer reveló que terminó su contrato de exclusividad con Televisa. Ahora, ¿se lanzó en contra de Marie Claire Harp?

Recordemos que ‘la Perdida’ firmó un contrato de exclusividad luego de que ganara la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, tuvo la oportunidad de formar parte de grandes proyectos.

Wendy Guevara expone a Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara termina su exclusividad con Televisa

Hace unos días, la influencer compartió con sus seguidores que ya terminó su exclusividad con la televisora de San Ángel. Incluso, recalcó que ella tomó esta decisión en conjunto con Joel, su mánager. Aseguró que esto será lo mejor para sus intereses.

“No me voy a ir a otra televisora. Ahorita no hemos pensado eso, pero las propuestas que nos han hecho las plataformas están súper ching… y vimos lo que más me conviene”, dijo.

Además, compartió que tiene planeado irse del país por un tiempo, así como que regalará sus pertenencias una vez que se vaya de la casa que compartía con Nicola Porcella y Agustín Fernández.

Wendy Guevara se va de Televisa y explica sus razones / Instagram

¿Qué dijo Wendy Guevara de Marie Claire Harp?

No obstante, corrieron rumores de que Wendy no habría salido de la empresa por decisión propia, sino que Marie Claire Harp habría tenido que ver con su término de contrato.

Pese a que Wendy reiteró que ella quiso terminar con su relación con la televisora, en redes sociales, nuevamente le cuestionaron sobre la posibilidad de que la venezolana pidiera que le quitaran su exclusividad.

Ante esto, Wendy respondió contundente en una transmisión en vivo: “No, nadie pidió que me quitaran… Marie Claire, nada qué ver o bueno, quién sabe. Ya me pusieron a dudar”.

Wendy Guevara expone a Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

Eso no es todo, también le cuestionaron sobre el género de Marie, pero Wendy se negó a hablar del tema, aunque sí recordó cómo inició su amistad.

“Yo no quiero hablar. Marie Claire estaba muy deprimida… Ella fue la encajosa. Ustedes vieron en ‘La casa de los famosos México’”, dijo Guevara.

Al momento, se desconoce cómo surgió el rumor de que Marie Claire habría tenido que ver con la conclusión del contrato exclusividad de Wendy. Se dice en los comentarios que todo podría tratarse de una broma del público, debido a lo pesado que se llevan ambas personalidades.

Al momento, Marie Claire Harp no se ha pronunciado a estas declaraciones.

Así lo dijo Wendy Guevara: