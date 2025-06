Poncho de Nigris está distanciado de su hija tras polémica fiesta de XV años y culpa a su madre, doña Lety

La vida familiar de Poncho de Nigris ha sido muy complicada en los últimos meses. No obstante, tal parece que las cosas llegaron a un punto de quiebre con su hija después de negarse a hacerle su fiesta de XV años.

¿Por qué Poncho de Nigris no quiso hacerle fiesta de XV años a su hija?

En marzo, Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, reveló que el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ no quería pagar la fiesta de XV años de su primogénita.

Luego de estas polémicas declaraciones, Poncho explicó que no quería juntar a su familia con la de su exesposa y madre de la menor, Lucy Garza, además de que, para él, este tipo de festejos son “ridículos” y prefería regalarle un viaje o un auto.

“No quiero juntar a las familias. Se me hace muy bizarro y no quiero hacer XV años. No le voy a hacer tampoco a (mi hija menor). Me parece muy ridícula esa tradición pende… de vestir a la niña de quince años, para mí (así es)”, indicó.

Esta versión fue desmentida por Garza, quien, a través de Instagram, sostuvo que su ex le dio “otras razones” por las que no quería celebrar el cumpleaños de su hija: “A nosotras nos manejó la versión que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de festejar. La verdad me pareció un pretexto muy absurdo”, mencionó.

Si bien la adolescente pudo festejar sus XV gracias a su mamá, el asunto marcó un fuerte distanciamiento entre ella y Poncho, quien no dudó en culpar a doña Lety madre del actor, por toda esta situación.

Poncho de Nigris confirma distanciamiento con su hija

En un reciente encuentro con los medios, Poncho de Nigris, con evidente tristeza en el rostro, contó que su hija le dejó de hablar tras el escándalo por la fiesta de XV años. Mencionó que está muy dolido por todo esto, ya que su única intención ha sido que tenga una “bonita infancia”.

Poncho de Nigris “No tengo contacto con (mi hija). Se enojó conmigo desde lo que pasó en los XV años y no se ha reportado conmigo para nada. Le he mandado mensajes y no me ha contestado. No fui requerido en los XV años por obvias razones y es algo que me duele, porque es mi hija. Me gustaría estar bien con ella y que tuviera una bonita infancia para después darle una mejor vida”.

Pese a todo, dejó claro que no se rendirá para reconciliarse con su primogénita, a quien le mandó un contundente y emotivo mensaje.

“Hija, lo que necesites aquí está tu papá para todo. Me parecía una pen… de adultos que querían llamar la atención para hacer una fiesta e invitar famosos. Ya se habló. Yo no voy a caer en manipulaciones de personas externas. Lo que quiera mi hija, ahí está su papá. Lo que necesite”, expresó.

¿Poncho de Nigris cree que su mamá, doña Lety, tuvo la culpa de la pelea con su hija?

Durante la conversación, Poncho de Nigris admitió que todo esto lo ha afectado mucho y cree que la principal responsable de la situación es su mamá, doña Lety, quien, “con tal de hacerse la chistosa”, dijo cosas que no debía.

“Al decir que, supuestamente, yo no quería pagarle los XV, esa nunca fue la razón. Yo quería hacer algo más privado con ella y se salió de control y ahorita estoy distanciado con mi mamá y con mi hija. Mi mamá fue la que nos metió en esa bronca. Fue la que lo hizo público por hacerse la chistosa y presionar para que hiciera XV años”, indicó.

Para finalizar, pidió que ya no lo metieran en más polémicas: “Una disculpa para todos los que se ofendieron. Ya no me metan en pe… de esos. Yo sinceramente hago lo que yo quiera. No le hago mal a nadie. A mi hija no le va a faltar nada”, concluyó.

Hasta el momento, Lety Guajardo, madre de Poncho, no se ha pronunciado ante los comentarios de su primogénito. Sin embargo, en diversas ocasiones ha dicho no comprender por qué su hijo se enoja por los comentarios que hace, cuando simplemente son “opiniones” que le pide el público.

