Poncho de Nigris arremete contra Crista Montes por entrevista con Adrián Marcelo y advierte “conmigo no”

Poncho de Nigris comienza a ver con ojos de alarma a Adrián Marcelo y antes que la polémica explote, le hace una advertencia. Todo comenzó después de que Crista Montes, madre de Gala Montes, aceptara una entrevista con el creador de contenido a cambio de una suma significativa de dinero.

Este hecho ha desatado una serie de reacciones, incluyendo la de Leticia Guajardo, madre de Poncho, quien mostró interés en participar en una entrevista similar. ¿Se atreverá?

Gala Montes y Crista Montes / IG: @galamontes

Mamá de Poncho de Nigris quiere que Adrián Marcelo la entreviste

Recientemente, Adrián Marcelo reveló que pagó más de 350 mil pesos para entrevistar a Crista Montes, lo que generó controversia debido a la tensa relación de la actriz con su hija. Este movimiento provocó que internautas sugirieran a Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, como la siguiente invitada del influencer.

La reacción de Guajardo no se hizo esperar, ya que a través de sus redes sociales expresó su entusiasmo por la posibilidad de obtener “la nota” mediante una entrevista con Marcelo.

“Ya nada más estoy esperando que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me de la nota. ¡Qué barbaridad, qué emoción! Ahorita todo mundo gritando: ‘Doña Leti, doña Leti, estamos con usted’. Qué barbaridad. Cómo le puede hacer esas cosas a su hijo”, dijo en un live la mamá de Poncho.

Poncho de Nigris reacciona a la propuesta de su mamá y destroza a Crista Montes

La respuesta de Poncho de Nigris fue contundente y directa. A través de X (antes Twitter), el conductor señaló que lo que hizo la mamá de Gala Montes es “lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo” y acusó a Crista Montes de acceder a la entrevista solo por interés económico. “Es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mierda y dinero”, escribió el también creador de contenido.

Además, la posibilidad de que Adrián Marcelo entreviste a su madre ha encendido las alarmas en Poncho de Nigris. En su mensaje en X, lanzó una advertencia clara para el influencer, asegurando que no permitirá que juegue con su familia. “Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mmd*s, yo no soy Gala. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño”, afirmó.

Lo que hizo la mamá de gala montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se pesto a eso por mierda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo, espero… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 22, 2025

También subrayó que alejarse de padres tóxicos es válido cuando estos dañan la estabilidad familiar.

“Mamás o papás así de muy lejos. Sí se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia. Y los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así. Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal. SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO (y no es amenaza, es aviso)” Poncho de Nigris

Por ahora, Adrián Marcelo no ha respondido públicamente a las advertencias de Poncho de Nigris. Sin embargo, el interés mediático en este enfrentamiento continúa creciendo, especialmente ante la posibilidad de que el influencer intente replicar la fórmula con Leticia Guajardo quien vive en constante disputa con el regiomontano. La más reciente, el haber revelado que Poncho de Nigris se negó a pagar la fiesta de XV años de su hija. Doña Lety Guajardo, compartió en redes que hubo una fuerte pelea familiar por esta razón, lo que resulto ser cierto y de Nigris arremetió con otra su madre.