Fabiola Campomanes se sincera y entre lágrimas comparte su sufrimiento en una relación tóxica

La actriz Fabiola Campomanes ha sido muy abierta al hablar sobre una de las experiencias más dolorosas de su vida: su relación con el actor Jonathan Islas. En 2019, la artista denunció públicamente haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su entonces pareja.

Tras esta denuncia, Campomanes interpuso una demanda formal, la cual culminó en 2021 con el vínculo a proceso de Islas. Finalmente, en 2022, la actriz recibió una compensación económica por parte de su expareja, poniendo así fin a este capítulo legal.

Ahora la actriz vuelve a retomar el tema, pero esta vez habla del crecimiento como persona que le dejó haber pasado por una relación tóxica.

Fabiola revela lecciones de un amor tóxico

En entrevista para el programa ‘De noche’ con Yordi Rosado, al hablar de cómo identificar una relación tóxica, el presentador le dio la palabra a la actriz, pues su caso fue mediático.

Campomanes realizó un profundo viaje introspectivo para comprender cómo se había sumergido en una relación tóxica. En lugar de culpar únicamente a su expareja, la actriz señaló el papel que habían jugado los ideales románticos impuestos por la sociedad. Al analizar sus propias creencias y expectativas sobre el amor, pudo identificar cómo estos estereotipos habían distorsionado su percepción de una relación saludable y la habían llevado a tolerar comportamientos abusivos.

Fabiola Campomanes



“Pues mira, hablar de lo positivo a mí, de qué me sirvió esa relación. A mí me puso en un lugar súper vulnerable donde yo, por primera vez, me fui para adentro y me fui no a señalarlo a él, sino a señalarme a mí primero y a decir: ¿Por qué estás aquí? ¿Qué onda contigo? Y me fui para atrás y me di cuenta que no era la primera relación que yo, después, había tenido, otra de a lo mejor más psicológica. Que había tenido una de violencia física. Entonces me di cuenta y dije: ¿Qué onda conmigo? Entonces pude entenderme. Yéndome hasta niña, efectivamente tu percepción del amor, no es una percepción del amor normal, no. O sea, está totalmente distorsionada porque, aparte, tú vives unas situaciones de viol… pero te ponen las telenovelas y a Walt Disney. Perdón por decirlo, pero es la verdad, tienes esa aspiración a tener ese amor que no existe, que no conoces, que no tienes ni idea, pero eso es lo que tú quieres.”

Yordi Rosado destacó la importancia de compartir estas experiencias personales, señalando que muchas personas en el público podrían estar enfrentando situaciones similares. Conmovido por la valentía de Campomanes al hablar abiertamente sobre su experiencia, le pidió compartir lo que había descubierto en esta introspección que la hizo saber por qué toleró una relación así.

“Pues esto soy yo, y soy eso. Me di cuenta de que había sido una niña abandonada, que había sido una niña que no había sentido esa contención, ese soporte de ser aceptada” Fabiola Campomanes





Fabiola Campomanes asegura ha trabajado en ella para no volver a caer en los mismos patrones

Entre lágrimas, finalmente la actriz de ‘Juego de llaves’ reveló que su miedo a la pérdida, arraigado en experiencias pasadas de abandono, había afectado negativamente sus relaciones amorosas. A pesar de sentirse vulnerable y sola en ocasiones, la actriz demostró una gran fortaleza al reconocer la necesidad de sanar estas heridas y construir relaciones más saludables en el futuro.

“Tuve muchas pérdidas. También perdí al papá de mi hija. Perdí a mi hermano. Perdí estas figuras de hombres. Entonces, de alguna manera, también es eso lo que ves y lo vives como abandono también. Te vuelves como este aferre a tus relaciones, porque dices: ‘Ya te amo’, porque tienes miedo: ‘Por favor, no te vas a morir. No te vas a ir. No me vas a dejar’. Entonces, todo esto pues es lo que vas descubriendo: quién eres tú y todo lo que te duele y que no lo expresabas, porque tenías miedo a esto, a que la gente te viera llorar, a que la gente viera el mundo de emociones que somos. Pero esto somos todos, y lo que pasa es que cuando te guardas, siento que no puedes sacarlo y no puedes decirlo. Y desde ahí no puedes sanar tampoco. Creo que lo más bonito fue que me enseñó a decir: ‘Eso eres tú, Fabiola. Eso eres’. Y eso somos muchos, pero pues primero empieza contigo: Acéptate, así como te sientes. Te sentiste sola. Te sentiste vencida. Ahora voy por mí. Voy por Fabiola. Fui por mi niña. Yo estoy con ella de la mano y ya no tiene por qué sentirse así porque estoy en el camino y estoy trabajándome”, finalizó.

Jonathan Islas a quien Fabiola Campomanes acusó de violencia física y psicológica ¡ahora canta en el Metro!

Jonathan Islas, quien antes de la polémica con Fabiola Campomanes, era un actor reconocido y con una carrera en ascenso, ha enfrentado las consecuencias de sus acciones. Tras la denuncia de Campomanes, el actor ha visto cómo su carrera se ha visto afectada. Aunque ha participado en proyectos como “La mujer del diablo” y “La casa de los famosos” en su versión de Telemundo, no ha logrado recuperar la popularidad y el reconocimiento que tenía anteriormente. De hecho, en los últimos meses se ha visto obligado a recurrir a medidas extremas como cantar en el Metro para generar ingresos.