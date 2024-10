Doctor explica por qué Karime Pindter perdió tanto peso en LCDLFMX; ¿padece una enfermedad?

La segunda temporada de La casa de los famosos México dejó a la audiencia cautivada con las dinámicas entre sus participantes y estuvo marcada por las diversas polémicas que se dieron entre ellos. Entre los internautas generó conmoción la salud de algunas participantes como Sabine Moussier, quien recién se estrenó el reality se vio mal y se supo que tenía una enfermedad estomacal, y Karime Pinter porque a decir de algunos, a lo largo del reality, la influencer experimentó una notable pérdida de peso.

Muchos atribuyeron esta transformación a sus operaciones, de las que habló abiertamente en ‘El Mitangrit de Horacio, presentado por TVNotas’. Sin embargo, hubieron quienes hablaron en redes de posibles trastornos alimenticios, comentarios que son meras especulaciones.

Recientemente, salieron a la luz algunas revelaciones que apuntarían a que Karime ha estado lidiando con algunos problemas de salud que han afectado su bienestar físico. Te contamos a continuación de qué se trata.

Javi Derma revela la enfermedad de su amiga Karime Pindter

Javier Derma, reconocido dermatólogo y amigo cercano de Karime Pindter, generó gran expectativa durante su participación en ‘La saga’ con Adela Micha.

Si bien acudió principalmente para promocionar sus tratamientos, el médico dejó entrever que la influencer enfrenta un problema de salud más complejo de lo que se había revelado hasta ahora.

Derma adelantó que el próximo lunes estará nuevamente en el programa para profundizar en los detalles de la condición de Karime y explicar el tratamiento que está siguiendo para hacerle frente.

“Ella (Karime) tiene una cosa que se llama efluvio telógeno, estacionalmente en primavera y otoño tiene desprendimiento de cabello y por dietas”, dijo el amigo y medico de la influencer.

Aprovechando lo dicho, salió a aclarar los rumores que circulaban en torno a la pérdida de peso de la influencer. El especialista explicó, que la situación de Karime está relacionada con su nivel de insulina, pero aclaró que no padece diabetes.

“Tiene un síndrome metabólico que se llama resistencia a la insulina. No es diabética, porque salían unos (youtubers) diciendo que era diabética. Tiene que estar tomando proteína para no bajar tanto de peso, y ahí (en LCDLFMX) para tratar de cuidar su alimentación, pues muchas veces no tenía las herramientas necesarias”, dijo Javier Derma

Karime Pindter: De pies a cabeza, estas son las 19 operaciones estéticas que se ha hecho

La influencer (31 años), conocida como “la Matrioshka”, se ha hecho 19 cirugías estéticas: aumento de bu.5t.0 y gl.ut30s (de manera gradual), liposucción (que le ha formado un cuerpo más estético y delgado), cirugía de contorno corporal, lipoinjerto de g.lút3.0s y bichectomía (para adelgazar su rostro y quitar los cachetes), cirugía de nariz, para que se vea más respingada e him3.nopl4stia (reconstrucción del h¡.m3.n).

Karime Pindter en ‘El Mitangrit de TVNotas’

