Supuesta exsuegra de Ariel Miramontes asegura que ya habló con él: “Estoy más tranquila”

Ariel Miramontes, mejor conocido por su popular personaje ‘Albertano’, recientemente ha sido objeto de controversia en redes sociales. Aunque siempre ha sido discreto respecto a su vida privada, un reciente video viral de la que sería su exsuegra ha puesto su nombre en el centro de la atención.

Elizabeth, supuesta madre de su expareja también llamada Elizabeth, compartió un video en TikTok donde le pide respuestas sobre la muerte de su hija.

“Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos. Este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor ‘Albertano’, porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios”, dijo la mujer en el video.

Video: la supuesta exsuegra de Ariel Miramontes se hace viral

TVNotas hace unos ayeres te dimos a conocer que Elizabeth, la madre de los hijos de Ariel Miramontes, los habría abandonado poco después de su nacimiento.

En su momento, se dijo que prefirió seguir una vida soltera y se mudó a Acapulco, donde trabajaba en un centro nocturno. Esta supuesta falta de interés en sus hijos desde una etapa temprana ha despertado preguntas sobre la relación entre Ariel Miramontes y Elizabeth.

Ahora la supuesta madre de Elizabeth declaró haber tenido comunicación hace poco con su hija antes de enterarse de su fallecimiento: “Hace un mes hablamos. Ella nunca me dijo que estaba enferma (...) Mi hija no estaba muerta. Mi hija estaba viva. Yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto”, expresó la señora Elizabeth.

Además, compartió que está enfrentando problemas de salud y actualmente reside en Estados Unidos, lo que le había dificultado buscar a su hija. De acuerdo con sus palabras, la incertidumbre y las versiones contradictorias sobre la muerte de Elizabeth, la llevaron a solicitar una explicación de Miramontes: “Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas”, afirmó en el video.

Ariel Miramontes habría respondido a la petición de su supuesta exsuegra

Tras la difusión del video y el revuelo generado en redes sociales, Elizabeth compartió un nuevo video en el que aseguró que finalmente había logrado ponerse en contacto con Ariel Miramontes. Según la mujer, el actor la llamó y pudieron hablar sobre la situación.

“Ya tuve contacto con él, ya me llamó por teléfono, ya hablamos. Es todo lo que tengo que decirles, agradecerles a todos los que me apoyaron”, comentó en su video de actualización. Aunque no proporcionó detalles sobre la supuesta conversación, mencionó sentirse más tranquila y aseguró que todo ha sido aclarado.

Hasta el momento, Ariel Miramontes no ha hecho ninguna declaración pública sobre el asunto. El actor, reconocido por su papel en comedias televisivas, ha mantenido su vida familiar en privado, y este incidente parece ser una excepción a su habitual discreción.

Este es un caso que sigue causando revuelo en redes sociales, donde la audiencia continúa pendiente de cualquier actualización sobre lo que realmente sucedió entre Ariel Miramontes, Elizabeth y su hija.

¿Qué pasó con la expareja de Albertano?

En 2019, en TVNotas te dimos a conocer los terribles momentos que vivió Miramontes por el abandono de Elizabeth, quien es la madre de sus hijos.

Ella no quería ser madre. Sin embargo, se embarazó en 2011: “Ariel le suplicó que lo tuvieran, que él se haría cargo del bebé. Ella accedió y cumplió su deseo (...) Al mes, la muy canija se fue a Acapulco a un centro nocturno y continuó con su vida de soltera”, dijo en ese momento una fuente a TVNotas.

Tres meses después de separarse de su primer hijo, Elizabeth volvió a la Ciudad de México y le solicitó al actor de ‘Lagunilla, mi barrio’ una nueva oportunidad. Él accedió y en 2012 quedó embarazada nuevamente.

“Con el segundo bebé también fue distante y se volvió a ir. A ella le valió”, dijo nuestra fuente.

Desde noviembre del 2018, el comediante tomó la decisión de demandar la patria potestad para proteger a sus pequeños.

Ariel Miramontes también platicó con TVNotas en “El mitangrit de Horacio”. Puedes verlo en video o escucharlo en formato de pódcast.