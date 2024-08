La casa de los famosos ¿cirugiados?: Varios habitantes pasaron por el bisturí en busca de la perfección

La exposición permanente de los integrantes de ‘La casa de los famosos’ en pantalla permite que el público detecte con más precisión las cirugías estéticas a las que se han sometido. Muchas han sido por falta de seguridad en sí mismos y con el objetivo de buscar la perfección física.

En algunos casos, se rumoró, hubo presión de sus producciones. Los resultados no siempre han sido los mejores, ni físicos ni emocionales. Transformaciones como la de Karime Pindter y ‘Gomita’ han sido extremas. Otras, como la de Sabine Moussier y Ricardo Peralta, más sutiles. Aquí les mostramos el antes y después de estos talentos.

Karime Pindter

La influencer (31 años), conocida como “la Matrioshka”, se ha hecho 19 cirugías estéticas: aumento de busto y trasero (de manera gradual), liposucción (que le ha formado un cuerpo más estético y delgado), cirugía de contorno corporal, lipoinjerto de glúteos y bichectomía (para adelgazar su rostro y quitar los cachetes), cirugía de nariz, para que se vea más respingada, himenoplastia (reconstrucción del himen).

La exparticipante de ‘Acapulco shore’ es la que más cirugías se ha realizado. Su transformación también ha incluido cambios en el maquillaje y color de cabello.

Gala Montes

Contra la tendencia de retirarse los implantes mamarios por cuestiones de salud, Gala declaró a principios de año que se había puesto unos: “Se me hace chistoso no decirlo. Si en algún momento me hago un proceso estético más lo diré quitada de la pena. Nunca lo haría por un proyecto. Lo hice porque quise”.

También nos enteramos de que, con 23 años, antes de ingresar a ‘La casa’ se inyectó bótox en el rostro.

Briggitte Bozzo

A los 18 años se sometió a una reducción de senos (200 gramos de grasa de cada seno) debido a la escoliosis que padece. Aprovechó esa cirugía para reducir la papada. Después de eso, aunque ella lo ha negado, se dijo que se aumentó el trasero. También se hizo liposucción.

En 2021 anunció, por medio de sus redes, que se sometería a una cirugía plástica. No entró en detalles, pero luego de esa intervención su cintura lucía más breve y su figura más estética. El año pasado, en julio, subió un TikTok desde el hospital anunciando que se sometería nuevamente a una cirugía sin entrar en detalles.

Ricardo Peralta

Hace 5 años se hizo una rinoplastia estética. No se la redujo de tamaño, sino que le hicieron una mejor versión. También se ha aplicado ácido hialurónico en la nariz para moldearla.

Hace un año se hizo una lipohigh definition para quitarle el exceso de grasa de todo el cuerpo. Con esa técnica lo dejaron marcado atlético. También le pusieron glúteos.

Agustín Fernández

No se conocen registros del rostro de Agustín antes de darse a conocer, solo de bebé, y su nariz lucía ancha. Todo indica se hizo arreglitos para hacerla filosa.

Araceli Ordaz ‘Gomita’

Hace dos semanas se sinceró y dijo estar arrepentida de las cirugías estéticas a las que se ha sometido. En su búsqueda de la perfección física se ha realizado más de 11 cirugías: cuatro liposucciones, incluida una debajo del mentón, dos rinoplastias, aumento de senos y glúteos, afinamiento de rostro, labios y mejillas.

Sus cambios físicos han sido motivo de críticas. Declaró que las operaciones estéticas no la han ayudado a conseguir la felicidad y el bienestar que buscaba.

Paola Durante

Se ha sometido a varias cirugías porque siempre encontraba un error en su físico. Se ha realizado dos cirugías de busto y se inyectó biopolímeros en los glúteos para lucir más voluptuosa. Esto por poco le causa la muerte.

Su herida, dice, no ha quedado bien y la vuelve insegura. La operación más traumática fue la maxilofacial y un tratamiento de ortodoncia para alinear sus dientes. Cuando trabajaba en ‘Sello de mujer’, Magda Rodríguez le sugirió y pagó la operación porque era una condición para que siguiera a cuadro.

Ella ha explicado que le recortaron toda la cara, por lo que su rostro cambió por completo. También le quitaron casi todos los dientes para ponerle nuevos.

Sabine Moussier

Cuando comenzó su carrera, en 1996, se aumentó los glúteos. Después de dos embarazos, a principios de 2007, se hizo liposucción para estilizar su figura. Ese mismo año se agrandó el busto, de copa B a C. En 2013 reconoció que se había levantado el busto. En 2016 trascendió que un productor le sugirió someterse a una cirugía de ojos, cuello y mejillas para que entrara a una telenovela. También es notoria una cirugía en la nariz.

