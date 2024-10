Un tal Fredo rompe en llanto, ¡fue desinvitado de un gran evento! ¿Cuál fue la razón?

Alfredo Cantú Villarreal, mayormente conocido como ‘Un tal Fredo’, acaparó la atención en redes sociales luego de que diera a conocer el triste momento que enfrentó.

Entre lágrimas, el influencer contó a sus seguidores que una amiga muy cercana lo “desinvitó” de su boda. Esto por una poderosa razón. ¿De qué se trata?

Un tal Fredo es “desinvitado” de la boda de una amiga muy cercana a él

En medio del escándalo que protagonizó con Luis ‘Potro’ Caballero, luego de que le llamó “un personaje horripilante” por su entrevista a Karime Pindter en su popular pódcast, Alfredo compartió diversas historias que causaron preocupación a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer publicó un par de historias en las que informó a sus fans que una amiga muy cercana le dijo que no sería requerido en su gran boda.

Totalmente afectado por la situación, Fredo subrayó el gran coraje que le dio enterarse de las razones que lo llevaron a ser “desinvitado” de tal evento.

“Tengo muchísimo, muchísimo coraje. Hace unas semanas, una ‘amiga’ cercana me desinvitó de su boda. Ahorita vine a hablar con ella y neta se me hace una m4.m@da…”, dijo el famoso.

Para mayor contexto, ‘Fredo’ comentó que, sin mayor explicación, su amiga lo sacó de un grupo de WhatsApp en el que planeaban su despedida de soltera. Por esta razón, el creador de contenido le insistió para saber las razones de esta acción.

IG

Su amiga le informó que no podría ser invitado de su boda debido a que es una persona “conocida” en la industria de las redes sociales y su asistencia opacaría este día tan especial para ella.

“Me desinvitó porque dice que ahora sí me conoce mucha gente y que la iba a opacar, así tan p3nd3.j0 como suena. Me da mucho coraje la situación. Me da mucho coraje que yo me enteré porque me sacó del grupo de las damas y de la despedida y cuando le preguntaba a las demás personas me decían que hablara con ella directamente”. Fredo

IG

‘Un tal Fredo’ asegura que le ayudó a su amiga a organizar gran parte de su boda

El influencer se dijo muy molesto con la postura de su “amiga”. Incluso, dio a conocer que le ayudó a organizar parte de la boda. Le consiguió servicios a un mejor precio, así como algunos productos gratis. Sin embargo, esto no habría sido razón suficiente para que continuara como invitado de la boda.

“No me quería dar la cara, aparte que yo le ayudé a coordinar su boda. Ella no tenía wedding planner, le conseguí los proveedores, hasta cosas gratis le conseguí mam... y aun así me desinvita, no mam...”, concluyó.

Sin más, Fredo no ha revelado si su amiga se contactó con él para arreglar este polémico asunto.



Así lo dijo Un tal Fredo: