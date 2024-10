Brenda Bezares hace tremendo desplante a la prensa tras críticas: “Ahí está su famoso”

La esposa de Mario Bezares, Brenda, ha estado en medio de la polémica debido a que en redes consideran que le ha “robado foco” al conductor después de que ganó ‘La casa de los famosos México’.

Cibernautas dicen que Brenda interrumpe a Mario mientras habla. Incluso, responde por él durante a la prensa, lo que ha generado controversia y malos comentarios de detractores en la red.

Eso no es todo, Brenda también fue comparada con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, alías ‘Chespirito’. ¡Hasta la denominaron la nueva Florinda! Esto supuestamente porque la cantante tiene acciones similares con Mario, tal como las tenía la esposa del comediante fallecido.

Brenda Bezares y Mario Bezares / Captura de pantalla

Mario Bezares defiende Brenda de las críticas en redes sociales

Mario no se ha quedado callado en cuanto a esta polémica. En un encuentro con la prensa subrayó que él es quien le pide a Brenda que no se aleje de su lado en ningún momento. Sin embargo, pidió a las personas que, si les molesta la cercanía de su esposa, entonces lo dejen de seguir.

“Ella ha estado conmigo y vamos a estar siempre, se los digo de una vez, no es ni amenaza ni mala onda, pero si no les gusta, no hay bronca, solo déjennos de seguir y punto. Hay que aceptar cómo somos. Si me quieren y nos quieren, conózcanla. Es lo único que les pido”, dijo Mario.

Por su parte, Brenda tampoco se ha quedado callada. A través de su cuenta de Instagram reposteó una publicación de un seguidor, la cual fue considerada como una respuesta a todas las críticas en redes.

“Todo mundo la critica. Nadie se acuerda de cómo peleó cuando él estuvo en la cárcel, de cómo lo defendía. Normalicen a las parejas unidas que disfrutan todo juntos. Hasta los triunfos. Dejen de envidiar. Son todo lo que está bien. Qué bella pareja”, se lee en la publicación del internauta.

Brenda Bezares hace tremendo desaire a la prensa tras críticas por “colgarse” de la fama de Mario

Pese a todo lo anterior, las críticas no han cesado. Incluso, aunque la familia Bezares ha hecho mofa de esta situación, Brenda dejó claro que no está a gusto con lo que se dice de ella en redes sociales.

En la red se viralizó un video en el que la esposa de Mayito fue interrogada por la prensa sobre las críticas y las comparaciones con Meza. Ella simplemente optó por ignorarlos y salir del lugar.

Brenda y Mario Bezares / IG: @Bbbezares

Ante la insistencia de la prensa por saber su opinión, Brenda puntualizó que no tiene nada que decir de lo que las redes opinen. Incluso, mencionó que es un honor que la compren con Florinda Meza. No obstante, optó por pedirles que se dirigieran con Mario.

“Se los agradezco muchísimo. No tengo nada que decir respecto a eso. Yo sé mi historia junto con mi esposo y a veces se llegan a sacar de contexto las cosas… Es un honor, porque es una señorona (hablando de su comparación con Florinda). Yo les agradezco infinitamente. El famoso ya está allá y a él se tiene que dirigir”.

Brenda Bezares

Finalmente, le preguntaron acerca de sus relaciones con reyes y príncipes, después de que ella mencionara haber tenido romances con ellos. Sin embargo, salió del lugar y no dio respuesta a más preguntas.

Así lo dijo Brenda Bezares: