Adrián Marcelo: ‘La Jefa’ de ‘LCDLMX’ se pronuncia a las advertencias del regio

Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron una fuerte batalla de dimes y diretes en redes sociales. Ambos se volvieron tendencia en ‘X’ después de que el regiomontano se puso el saco de una publicación que hizo la actriz en la que señaló “por qué estás tan obsesionado conmigo”.

Recordemos que Adrián habló, sin censura, de lo que vivió en ‘La casa de los famosos México’. En el pódcast ‘Hermanos de leche’, el regiomontano se lanzó en contra de sus excompañeros de reality, específicamente con Gala y Arath De la Torre. Sin embargo, apuntó que quedó en buenos términos con la televisora.

Por esta razón, la actriz se pronunció y cuestionó en redes por qué Marcelo está “tan obsesionado con ella”: “¿Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo?”. Si bien no mencionó nombres, muchos aseguraron que se refería a Adrián.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Gala Montes en ‘X’?

Adrián Marcelo no temió en lanzar su postura con respecto al comentario de Gala. De manera contundente escribió en ‘X’ que no dejaría de hablar de ella y el team ‘Mar’ para monetizar. Incluso, ¡’la Jefa’ salió embarrada en el tweet!

“Acá, no hay una ‘Jefa’ que solape tu constante forma de violen… a los que te rodean. Aca afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vul… que eres cada que se me antoje. Bloquea todo lo que tenga qué ver conmigo porque lo que no gané lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cag…”. Adrián Marcelo

Lo anterior generó una ola de comentarios de todo tipo. Muchos defendieron a Gala Montes, así como otros aplaudieron las palabras del regiomontano.

Pese a que Gala Montes no respondió a las fuertes advertencias de Adrián Marcelo, quien sí habría reaccionado es ‘la Jefa’ de ‘La casa’.

Así lo escribió Adrián Marcelo:

Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías. Acá, en la vida… https://t.co/RIiSWRMLMk — adrián marcelo (@adrianm10) October 14, 2024

La voz de ‘la Jefa’ habría reaccionado a las fuertes intimidaciones de Adrián Marcelo a Gala Montes

Luego de que Adrián mencionó en su tweet de ‘X’ que ‘la Jefa’ protegía a Gala, Jessica Ortiz, quien fungió como la voz que daba las indicaciones en el reality de Televisa, lanzó un misterioso mensaje que fue tomado por usuarios como una contundente reacción a las palabras del regio.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, la también actriz de doblaje escribió:

“‘Cuando dejas de mirar al payaso, se acabó el circo’. Eso, pero con lo que te molesta”. Jessica Ortiz

Aunque Jess no se refirió a alguien en específico en su tweet, sus seguidores dieron por hecho que su comentario fue en alusión a Adrián Marcelo.

“Para mí el payaso paso a ser insignificante desde que no aguanta la misma que hace jajajajaja”, “Eso Jefa, yo sé que no estabas de acuerdo en muchas cosas pero por contrato tú tenías que seguir el guión que te daban”, “Eso Jefa, yo sé que no estabas de acuerdo en muchas cosas pero por contrato tú tenías que seguir el guión que te daban”, “Grítelo bien fuerte, jefaaaaaa!!!”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado respecto al tweet de Ortiz, quien fungió como ‘la Jefa’ en ‘La casa de los famosos México’.



Así lo escribió Jessica Ortiz: