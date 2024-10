Mario Bezares pide a haters de Brenda que lo dejen de seguir y su hijo que ¡dejen de chin... a su madre!

Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, ganador del exitoso reality ‘La casa de los famosos México’, ha sido objeto de duras críticas en redes sociales en los últimos días. Desde que Mario se coronó como ganador del programa, la presencia constante de Brenda en entrevistas y eventos junto a él ha desatado una ola de comentarios negativos en diversas plataformas digitales.

Muchos usuarios en redes sociales la han acusado de intentar “colgarse” de la fama reciente de su esposo, asegurando que busca robarle protagonismo. Las críticas apuntan principalmente a que Brenda interrumpe a Mario mientras él habla o incluso responde por él durante las entrevistas, lo que ha generado molestia en algunos seguidores del conductor.

Comentarios como “La mujer quiere cámara todo”, “Déjalo brillar, ganó él no tú”, y “Se la pasa interrumpiendo” son solo algunas de las frases que han inundado las redes sociales.

Brenda Bezares y Mario Bezares / Captura de pantalla

Las comparaciones con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, también han surgido entre los detractores. Tal como Florinda acompañaba a su esposo en eventos importantes de su carrera, los usuarios en redes aseguran que Brenda sigue un patrón similar, recordando que ella también ha estado presente en momentos clave del triunfo de Mario.

Para algunos, esta constante presencia resulta innecesaria y creen que debería darle más espacio para que él disfrute su éxito en solitario.

Mario Bezares defiende a Brenda Bezares tras críticas

Ante esta situación, Mario Bezares no se ha quedado en silencio y ha salido en defensa de su esposa. En una transmisión en vivo, expresó su postura de manera firme, defendiendo la relación que tienen y su decisión de compartir estos momentos juntos:

“Ella ha estado conmigo y vamos a estar siempre, se los digo de una vez, no es ni amenaza ni mala onda, pero si no les gusta, no hay bronca, solo déjennos de seguir y punto. Hay que aceptar cómo somos. Si me quieren y nos quieren, conózcanla. Es lo único que les pido”. Mario Bezares

Además, Mario dejó claro que no aceptará comentarios malintencionados hacia Brenda: “Si es cotorreo o por hate, no lo voy aceptar porque es el amor de mi vida y no es que se me haya subido ni nada, porque lo digo con todo mi amor”.

Hijo de Mario Bezares estalla ante críticas

Pero la defensa no terminó ahí. Alejandro Bezares, hijo de la pareja, también decidió alzar la voz en apoyo a su madre. A través de su canal de YouTube, ‘Viviendo con los Bezares’, el joven pidió de manera directa que las críticas hacia Brenda paren:

“En serio, dejen de ch... a mi madre por favor. Ch... a mí, tírenle a mi música, pero con mi madre no”. Alejandro Bezares

A pesar de la presión en redes sociales, la familia Bezares se mantiene unida y firme ante los comentarios negativos, demostrando que el vínculo familiar y el apoyo mutuo son su prioridad en este momento de éxito.

