¿Fabiola Campomanes se sale de La granja VIP por traición de Eleazar Gómez? “Ya valgo mucho más que esto”

En la segunda gala de nominación, ¡ardió Troya! Fabiola Campomanes perdió la calma en La granja VIP tras descubrir que su supuesto aliado, Eleazar Gómez, la habría traicionado al pedir a los demás habitantes que la nominaran porque no tenía fandom y podría salir. Lo que parecía una alianza sólida terminó en una fuerte confrontación dentro de la granja. Aunque Fabiola intentó contenerse durante la transmisión en vivo, una vez finalizada la gala, enfrentó directamente a Eleazar Gómez en medio de la sala, dejando claro que se sentía traicionada y decepcionada. El momento fue captado por las cámaras del reality y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. ¿Ahora se va del reality?

Con casi un millón de seguidores en Facebook, Fabiola Campomanes usó su alcance para difundir el caso.

¿Por qué Fabiola Campomanes se enojó con Eleazar Gómez en La granja VIP?

La confrontación se desató poco después de las nominaciones del 22 de octubre, cuando Eleazar Gómez nominó a Sandra Itzel en “La granja VIP”, tras prometerle que la protegería, lo que dejó a la mayoría de los concursantes sorprendidos por la traición. Kim Shantal enfureció y lo llamó “manipulador” y “traicionero”, pues, según ella, les había asegurado lealtad tanto a Sandra como a ella antes de iniciar la gala.

Más tarde, mientras Eleazar hablaba con Lolita Cortés y Fabiola Campomanes, Kim se acercó a Fabiola y le confesó que Gómez habría solicitado a otros de sus compañeros que la nominaran, argumentando que “no tiene fandom” y sería más fácil sacarla del reality. Esta revelación provocó la reacción molesta de Campomanes. Sin embargo, al salir del cuarto de nominación, la actriz no dudo es explotar y arremeter contra Eleazar, diciendo:

“Le pido a la gente que me sigue y me ha seguido durante 30 años, me apoye, por favor. Me da mucha pena, eso no se hace. Que tú trates de manipular a la gente es otra cosa y no debería estar en las reglas del juego”, dijo Fabiola Campomanes.

Eleazar negó haber hecho comentarios sobre su falta de fandom y trató de evadir el reclamo saliendo del lugar, pero Fabiola Campomanes lo siguió y le lanzó una frase que marcó el momento más intenso de la noche:

“De ahora en adelante húyeme, porque el sentimiento que tenía por ti era muy distinto. El sentimiento lo rompiste. Esta casa es de todos y ahora vas a tener que lidiar conmigo”. Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes estalla contra Eleazar Gómez por organizar una traición / Capturas de pantalla

Hija de Fabiola Campomanes apoya a su madre tras pleito con Eleazar Gómez en La granja VIP

Sofía Campomanes, hija única de Fabiola Campomanes, mostró su respaldo a la actriz tras los recientes conflictos en La granja VIP. La joven aplaudió que Kim Shantal se acercara a su mamá y le revelara la supuesta traición de Eleazar Gómez.

“Eres grande, Fabiola. Gracias, Kim, por abrirle los ojos a mi mamá. Qué orgullo ver mujeres de frente”, escribió Sofía en sus redes sociales, agregando además el mensaje: “StayFabiolous” como juego de palabras que podría traducirse: “Mantente fabulosa, Fabiola”.

Fabiola Campomanes revela que quiere abandonar La granja VIP

Tras el pleito con Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes expresó su inconformidad por su estancia en “La granja VIP”, ya que no le agradan las tensiones ni las traiciones de quienes buscan ganar a costa de pisar a los demás. La actriz explotó con Jawy y le confesó que no desea continuar en el reality.

“Ya no quiero estar aquí, yo no tengo la necesidad. Yo valgo mucho más que esto, porque acá ya se forman equipos y se sienten como familia, y se tienen que cuidar. Yo prefiero cuidar mi corazón y mi cabeza, y con gente tóxica no me llevo, ni aquí ni afuera, ni en China” Fabiola Campomanes

La actriz agregó que, con 35 años de carrera, le importa preservar su integridad y no puede con la falsedad de la gente.

“Además, la gente se deja manipular y no tiene criterio… hablan de una manera tan fea, diciendo cosas como ‘ella no tiene fans’. Personas que no saben respetar los 35 años de carrera que llevo. La gente viene, te muestra una cara y son unos hipócritas, y manipulan a los miedosos. Nadie tiene derecho a decirle a otros cómo jugar, y aun así lo hacen. Sé quién soy y quiero cuidar mi integridad”, añadió.

También le confesó a Jawy que no le importa cuánto tiempo pueda permanecer en el reality, pues su deseo es regresar a casa. Sin embargo, el influencer le aconsejó no decirle a los demás que quiere irse, ya que podrían nominarla. Además, le recomendó aprovechar su miedo a perder y jugar a su manera sin actuar de forma desleal.

