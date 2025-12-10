Alfredo Adame lanza advertencia al Patrón en La granja VIP tras pleito con Eleazar Gómez: “No hay excusa”

Tras la intensa pelea que protagonizaron el domingo Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ del Río en “La granja VIP”, la producción decidió intervenir. Esto luego de que el luchador presuntamente tocara la parte íntima del actor durante la acalorada discusión. Durante la gala dominical, ambos recibieron una llamada de atención. Sin embargo, fue ‘el Patrón’ quien terminó siendo sancionado con una nominación.

La producción reveló que revisó los videos detalladamente y que, tras analizar lo ocurrido, determinó que sí habrá consecuencias para ambos participantes. La decisión final fue anunciada durante la gala.

El conductor de “La granja VIP” reveló que tras el enfrentamiento y de acuerdo al manual del granjero. El patrón rompió las reglas al tener un contacto físico: “Te recuerdo querido patrón que está totalmente prohibido, por lo cual serás el primer nominado de la semana”

¿El patrón y Eleazar Gómez serán sancionados en La granja VIP? Anuncian castigo / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Eleazar Gómez y el Patrón en La granja VIP?

La tensión comenzó durante la hora de comida, cuando “el Patrón” se molestó porque Eleazar Gómez no dejaba de hablar. Ese detalle detonó una serie de comentarios que rápidamente derivaron en un enfrentamiento verbal que casi llegó a los golpes.

El Patrón empezó a cuestionar el rendimiento de Eleazar en las labores de La granja VIP y se burló de su conocida frase “Vamos a hacerlo”, asegurando que, pese a repetirla, no realizaba sus tareas completas y todo lo hacia mal y a medias.

El intercambio subió de tono con frases cada vez más agresivas .La discusión se intensificó cuando el Patrón se acercó de forma desafiante, insinuando que Eleazar le tenía miedo, y lo encaró a pocos centímetros.

Eleazar reaccionó con firmeza: “No te tengo miedo”, advirtiéndole que no lo tocara. En las imágenes se observa que el Patrón lo habría tocado la zona íntima del actor, lo que provocó que Eleazar diera un paso atrás y reclamara con indignación: “No me toques, cab…, eso es una falta de respeto.”

Este desencuentro causó revuelo en redes sociales y el mánager de Eleazar Gómez pidió la expulsión del luchador por presunto acoso se...

Se encienden los ánimos en La granja VIP con pleito del Patrón y Eleazar Gómez. / Captura de pantalla

Alfredo Adame le da consejo a Eleazar Gómez tras pleito con el Patrón

Luego de convertirse en capataz de la semana, Alfredo Adame invitó a Eleazar Gómez a la suite y le recomendó evitar cualquier nuevo enfrentamiento con ‘el Patrón’, sugiriéndole mantener distancia e ignorarlo para evitar conflictos.

“Ya demostraste, ya quedó claro quién anda fastidiando. Lo único que te voy a pedir —estamos a dos semanas— es que no caigas en el error ni en la provocación. Lo van a volver a hacer; no los voltees a ver. Desprecio e indiferencia. No caigas en la tontería de seguir alegando”, comentó.

“Tú haz tu juego, ya vas adelantado. La mejor táctica es desprecio e indiferencia, y eso les va a doler más. No les contestes, no hagas caras”, finalizó.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre si el Patrón vuelve a enfrentar a Eleazar Gómez?

Alfredo Adame lanzó un mensaje directo a las cámaras de “La granja VIP”,donde contó a sus seguidores lo que había pasado con el Patrón y Eleazar Gómez y aseguró que si vuelve a ocurrir esta vez tendrá que meterse para defender al actor.

“Lo que hizo el Patrón es indebido totalmente, y así pida mil disculpas y haga lo que haga, no hay excusa para eso. Entonces, la situación está un tanto tensa; espero que no vuelva a pasar y, en el momento que vuelva a pasar, le voy a tener que entrar con todo. Y yo, cuando aviento el garrazo y pego el grito, se escucha. Entonces no quisiera llegar a esos términos. A mi golden son ya le pedí indiferencia, que no se deje provocar, que ya está por llegar a la final”, finalizó.

