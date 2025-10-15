Alfredo Adame humilla a Eleazar Gómez en La granja VIP con fuerte apodo por haber estado en prisión

Apenas habían pasado unas cuantas horas desde el ingreso de Eleazar Gómez a La granja VIP México cuando Alfredo Adame desató la primera gran polémica de la temporada. El actor y conductor, conocido por sus constantes enfrentamientos mediáticos, aprovechó un momento de convivencia para lanzar un tremendo apodo al exprotagonista de Atrévete a soñar, reviviendo un episodio de su vida que muchos pensaban superado. ¡Cuando estuvo en la cárcel!

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Qué hizo Alfredo Adame para provocar a Eleazar Gómez en La granja VIP?

El incidente ocurrió durante un enlace con el conductor del programa, cuando Eleazar Gómez fue sorprendido en La granja VIP haciendo trampa en una de las pruebas para elegir al nuevo Capataz de la semana. La producción decidió sancionarlo dejándolo fuera de las competencias por dos semanas, lo que generó tensión entre los granjeros.

Fue entonces cuando el polémico actor Alfredo Adame, sin perder oportunidad, lanzó la burla que rápidamente se viralizó.

“En solo 25 horas ya ganaste, ya te descalificaron, estaban a punto de mandarte a la mie***, no tienes oportunidad de jugar dos semanas... Bien ‘Violezar’” Alfredo Adame

Por su parte, Eleazar Gómez no emitió ninguna declaración ni reaccionó públicamente ante las burlas de Alfredo Adame durante la convivencia en La granja VIP México, limitándose a continuar con las actividades del reality conforme a las indicaciones de la producción.

¿Qué consecuencias tuvo el castigo de Eleazar Gómez en La granja VIP tras hacer trampa en la prueba del Capataz?

La sanción impuesta por la producción de La granja VIP fue clara: el actor no podrá participar en competencias por dos semanas, lo que le impide ganar beneficios o comodidades dentro del encierro. Esta desventaja podría afectar su permanencia en el show, sobre todo porque los demás granjeros comienzan a establecer alianzas y estrategias desde los primeros días.

Durante la transmisión 24/7 de La granja VIP México, usuarios se percataron de la trampa en la prueba del Capataz, lo que provocó su descalificación por dos semanas según las reglas del programa. El incidente se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales, donde usuarios comentaron el incidente y lo convirtieron en tema de conversación: algunos destacaron la exposición del actor ante todos los granjeros, mientras que otros hicieron memes y bromas sobre la situación. La producción aplicó la sanción de manera inmediata, confirmando que Eleazar no podría participar en competencias por privilegios durante las próximas dos semanas, comentarios como:



“Eleazar ‘el Trampas’ Gómez está súper atacado luego de que la producción lo expuso a nivel nacional.”

‘el Trampas’ está súper luego de que la producción lo expuso a nivel nacional.” “A expusieron al descarado de Eleazar Gómez haciendo trampa en la prueba.”

“Eleazar Gómez es un fantoche. Siempre se ha sabido. Pero aquí quedó expuesto después de hacer trampa en el juego de #LaGranjaVIP”

“El Eleazar N está súper atacado porque le expusieron su trampa en televisión nacionalleazar ‘el Trampas’ Gómez está súper atacado luego de que la producción lo expuso a nivel nacional.”

Eleazar Gómez después de ser sancionado por hacer trampa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Cuándo, cómo y dónde ver La granja VIP?

La granja VIP se puede verse de lunes a viernes por Azteca UNO y en Disney+, de 9:00 p.m. a 10:30 p.m. Además, cuenta con segmentos especiales:



Lunes: El capataz

Martes: El duelo

Miércoles: La asamblea

Jueves: La salvación

Viernes: La traición

La gala de Eliminación se transmite los domingos de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., seguida del Post show en el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo. Para quienes no quieren perderse ningún detalle, la transmisión 24/7 está disponible en Disney+, con más de 70 cámaras que captan cada movimiento dentro del encierro.

