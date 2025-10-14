La granja VIP: Filtran a los que serían nominados de hoy, martes 14 de octubre, ¿quién acompañará a Teo?

Los participantes de ‘La granja VIP’ vivirán un momento cardíaco. Y es que, dentro de unas horas, se vivirá la primera gala de nominación. Los 16 famosos tendrán la oportunidad de expresar cara a cara a qué compañero quieren fuera del show y la razón.

Recordemos que César Doroteo ‘Teo’ es el único nominado hasta el momento. El influencer quedó en peligro durante una dinámica realizada durante el estreno del reality. Por otra parte, Sergio Mayer Mori, al haberse convertido en el ‘Capataz’ de la semana, tiene inmunidad, es decir, ninguno de sus compañeros puede tocarlo.

¿Quiénes son los participantes de ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ está conformada por un elenco de 16 famosos que incluyen actores, influencers y cantantes. Esta es la lista completa de participantes:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Alberto del Río ‘el Patrón’

Sandra Itzel

Omahli

Lolita Cortés

Fabiola Campomanes

Carolina Ross

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

César Doroteo ‘Teo’

Manola Díez

La Bea

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

¿Quiénes serán los nominados de la primera semana de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, César Doroteo ‘Teo’ es el único nominado oficial de la semana en ‘La granja VIP’. No obstante, en redes sociales, se han hecho encuestas sobre qué participantes que podrían acompañar al influencer en la placa. Según la opinión de los usuarios, estos serían los supuestos nominados de la semana:

César Doroteo ‘Teo’

Alfredo Adame

Manola Díez

Eleazar Gómez

Carolina Ross

Los usuarios creen que Manola Díez ya tiene “un pie en la placa” debido a las peleas que ha tenido con varios habitantes en estos días. Cabe destacar que estas son especulaciones y solo se conocerá la lista oficial de nominados hasta la gala de esta noche. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en calidad de rumor.

Hoy Manola y Adame van a ser bombardeados en la nominación y an sorry for yu pero han dado más contenido que cualquiera.



Así que a votar masivamente por ellos en cuanto se abran las votaciones.



PD. También por La Bea, quien se ha rifado dándonos memes. 😭#LaGranjaVIP pic.twitter.com/tw9EO12GkJ — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) October 14, 2025

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Aunque aún se desconoce si las votaciones de ‘La granja VIP’ estarán abiertas todo el tiempo o solo en las emisiones del programa, se sabe que los usuarios tendrán un total de 10 votos positivos que podrán distribuirse entre varios habitantes. Así puedes hacerlo:

Entrar a la página oficial de TV Azteca

Seleccionar la opción de ‘votar’

Escoger al o los participantes que quieres salvar

Tras haber distribuido tus 10 votos, selecciona la opción de ‘votar’ y listo.

¿Cuándo y dónde ver las nominaciones de ‘La granja VIP’?

Todos los martes se realizan las nominaciones de ‘La granja VIP’. La gala comienza a las 9 pm y se podrá ver a través del canal de Azteca UNO. También se transmitirá por la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

Cabe destacar que los jueves se llevará a cabo la salvación, en la que un nominado saldrá de la placa. En tanto que los viernes se realizará la ‘traición’, en la que un habitante podría quedar en riesgo de quedar eliminado.

El primer expulsado de la temporada se anunciará el próximo domingo 19 de octubre. La gala inicia a las 8:00 pm y se podrá ver en Azteca Uno y Disney+.

