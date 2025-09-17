Excolaboradora de ‘Hoy’ confirmada para ‘La granja VIP’ tras divorcio, ¡no descarta encontrar el amor!

Hoy, 17 de septiembre, se confirmó a la cuarta participante de ‘La granja VIP’, nuevo reality de TV Azteca programado para estrenarse a mediados de octubre. Tal y como indicaban los rumores en redes sociales, se trata de Sandra Itzel, quien en su momento llegó a colaborar en el matutino ‘Hoy’ y que, presuntamente, habría sido rechazada de ‘La casa de los famosos México’, aunque la productora del reality, Rosa María Noguerón después desmintió esta versión.

Participantes de La granja VIP / Redes sociales

Ella es Sandra Itzel, la cuarta participante de ‘La granja VIP, su polémica historia de amor con Adrián Di Monte

Sandra Itzel es una cantante, conductora y actriz de 27 años. Tiene una vasta carrera en televisión y ha participado en varios realities como ‘Inseparables’, ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y ‘MasterChef Celebrity’. En 2023, estuvo envuelta en polémica por su separación con Adrián Di Monte.

La joven sostuvo que el cubano la maltrató de forma física y psicológica. Incluso, afirmó que se estaba negando a darle el divorcio. Al final lograron divorciarse hace algunos meses, aunque esto no ha evitado que sigan en una batalla legal. Ella lo acusa de maltrato y él de difamación.

Hace algunas semanas, Sandra anunció que había obtenido “medidas de protección” tras la denuncia que hizo por violencia. Aunque no dijo nombres, muchos atribuyeron que hablaba sobre su proceso en contra de su ex.

En su momento, dijo que estuvo contemplada para ‘La casa de los famosos México 2025’, pero, por alguna razón, no se concretó su participación. Esto fue desmentido por Rosa María Noguerón, productora del programa, y aseguró que la joven jamás fue tomada en cuenta.

Aunque hasta hace poco dijo estar en una relación con una persona que, aparentemente, no pertenecía al medio artístico, recientemente admitió que se encontraba soltera.

Sandra Itzel, habitante de ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Sandra Itzel entró a ‘La granja VIP’ en busca del amor?

En la emisión más reciente de ‘Venga la alegría’, se presentó a Sandra Itzel como la cuarta participante de ‘La granja VIP’. La también exintegrante de ‘La Sonora Dinamita’ se dijo muy feliz de estar en el proyecto.

Al preguntarle si le teme al campo, la joven lo negó rotundamente, señalando que es originaria de Hidalgo y creció con gente que trabajaba en granjas. Si bien admitió no tener los mismos conocimientos que un granjero, aseguró ser capaz de adaptarse a cualquier cosa.

Sin mencionar nombres, dijo que el público verá a una nueva ‘Sandra Itzel’, una chica que, pese a los “momentos oscuros” que ha vivido, ha sido capaz de levantarse. También comentó que estaba soltera y no descartaba la posibilidad de encontrar el amor en el reality.

“Hoy viene esa Sandra que siempre existió, pero que ya no le cortan las alas. Viene una Sandra fuerte, resiliente… Mira, uno nunca sabe en esta etapa de mi vida. Mi corazón nunca ha estado solo, soltera, no sola. Yo vengo con todo, con el corazón abierto, no solamente para el amor, si es que surge” Sandra Itzel

Para finalizar, invitó al público y a su “ejército de mariposas” a apoyarla en este nuevo show, afirmando que es una persona sumamente divertida que dará muy buenos momentos en pantalla.

¿Dónde y cuándo ver ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ será el nuevo reality de TV Azteca que reunirá a 16 celebridades en una granja, donde tendrán que hacer tareas de campo para sobrevivir. Hasta el momento, estos han sido los confirmados:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

De acuerdo con los promocionales del programa, los famosos también realizarán diversas dinámicas para escoger al “capataz” de la semana, quien tendrá privilegios especiales. En tanto que los perdedores deberán dormir en un granero.

También se mencionó que el público podrá decidir quién sale cada semana. Los concursantes serán monitoreados en todo momento y el 24/7 estará disponible en la plataforma de Disney+.

El estreno del reality está programado para el próximo 12 de octubre, a través del canal de Azteca Uno, así como también por Disney+. Aún no se confirma el horario, pero, en uno de los promocionales, se mencionó que sería a las 10 pm.

