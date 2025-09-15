Actriz rechazada para ‘La casa de los famosos México’ podría unirse a ‘La granja VIP, ¿de quién se trata?

Falta poco menos de un mes para que inicie ‘La granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca, y ya se han comenzado a confirmar a los primeros participantes. En medio de la espera, trasciende que una actriz rechazada de ‘La casa de los famosos México 2025’ podría unirse a este reality.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, solo se han confirmado a tres participantes para ‘La granja VIP’, cuyo estreno está programado para el próximo 12 de octubre:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

El próximo 17 de septiembre, se dará a conocer a la cuarta celebridad que formará parte de este ambicioso proyecto. Lo único que se sabe hasta ahora es que será una mujer que, “con su ritmo y sensualidad, conquistará toda la granja”. La revelación se hará durante la emisión de ‘Venga la alegría’.

A través de redes sociales, se ha filtrado una lista de los famosos que faltarían por confirmarse para el reality, los cuales son:

César Doroteo

Enrique “Kike” Mayagoitia

Carlos Quirarte

Sabrina Sabrok

Uriel Estrada

Marcela Iglesias

Wendolee Ayala

Jorge Alberti

En este reality, un grupo de famosos serán encerrados en una granja, donde tendrán que realizar tareas de campo para sobrevivir. Siendo monitoreados las 24 horas del día, este proyecto originario de Chile promete sacar lo mejor y lo peor de cada uno de sus participantes.

Participantes de La granja VIP / Redes sociales

¿Quién sería la cuarta participante confirmada para ‘La granja VIP’?

El perfil de Instagram especializado en espectáculos ‘Jesusxclusivetv_’ reveló recientemente que Sandra Itzel será una de las confirmadas para ‘La granja VIP’. Según reportaron, la participación de la actriz será anunciada el 17 de septiembre.

“SANDRA ITZEL SERÁ REVELADA. La talentosa actriz y cantante, quien también formó parte de La Sonora Dinamita, se une como participante oficial de La Granja VIP. Su revelación oficial será este miércoles, en Venga la alegría”, informaron.

Su posible ingreso al reality causó muchas opiniones divididas. Aunque la mayoría afirmó apoyarla en este proyecto, algunos, principalmente fans de su ex, Adrián Di Monte, se dijeron muy molestos de que “una persona que siempre se hace la víctima” haya sido contemplada.

Cabe destacar que Sandra Itzel ha sido una figura muy polémica desde su ruptura con Adrián Di Monte en 2023, a quien acusó de, presuntamente, haberla violentado tanto de forma física como psicológica. Pese a que ya están divorciados oficialmente, siguen en una batalla legal.

En su momento, hasta se llegó a decir que, supuestamente, la también cantante no pudo entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’ por petición del propio Adrián, quien sí estuvo en el show y fue eliminado en la segunda semana.

¿Por qué Sandra Itzel fue ‘rechazada’ de ‘La casa de los famosos México’?

Luego de que se dijera que Adrián Di Monte impidió su ingreso a ‘La casa de los famosos México’, Sandra Itzel habló de este tema y, sin mencionar a su ex, dijo que sí la llegaron a contactar para esta temporada, pero que no se pudo llegar a un acuerdo con su equipo de trabajo.

“Hace tres meses, ahí tengo la conversación con mi equipo, dijeron que ya no, que se nos bajaban del barco. Son decisiones de producción que se entienden. Nada me lo tomo personal. Tal vez en esta no, pero en un futuro sí. Tal vez hasta en otro formato, no sé, en Estados Unidos o en Colombia”, contó.

En respuesta a esto, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa’, contó para TVNotas que realmente Sandra nunca estuvo contemplada.

“Sí, es una persona a quien nos han ofrecido varias veces y que ha levantado la mano. No sé si ella o su mánager. De este lado nunca hemos estado sentados en la mesa con ella para negociar. Nunca les hemos dicho que existe una posibilidad, porque siempre nos gusta hablar con la verdad. Y esa es que nunca estuvo contemplada”, manifestó.

