Aarón Mercury, habitante de La casa de los famosos México 2025: Esto hacía antes de ser famoso

Sin duda alguna, Aarón Mercury se ha posicionado como uno de los habitantes favoritos de ‘La casa de los famosos México’, por lo que muchos han tenido curiosidad, entre otras cosas, sobre qué hacía antes de ser famoso en redes sociales.

Aarón Mercury / Redes sociales

Te podría interesar: Aarón Mercury se reencuentra con su mamá en dinámica congelador en La casa de los famosos México: ¿Qué pasó?

¿Quién es Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Aarón Hernández González, nombre real de Aarón Mercury, es un influencer de 24 años. Nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro, México. Es uno de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica.

Cuenta con más de 18 millones de seguidores en TikTok y tres millones en Instagram. Su contenido se enfoca en parodias y estilo de vida. También comenzó una carrera como cantante y ha lanzado éxitos como ‘Apaga la luz’, ‘Bien’ y ‘Superconectados’.

Su carrera en redes sociales comenzó en 2019. No obstante, su popularidad llegó hasta 2020, cuando se unió al colectivo de creadores ‘Team Ken’, siendo una de las personalidades más destacadas.

Con el tiempo, dejó el grupo y se enfocó en crear contenido en solitario. Aunque es muy querido en redes sociales, también ha estado rodeado de polémicas, principalmente por su vida amorosa.

Durante su estancia en ‘La casa’ se le ha relacionado con Elaine Haro, quien ha mostrado tener un cierto interés romántico por él. Sin embargo, el joven no ha dejado ver si quiere tener algo más que una amistad con la cantante.

No te pierdas: ¿Celos en La casa de los famosos México? Aarón Mercury exhibe “mejor trato” de Elaine Haro con Aldo de Nigris

¿Cuál era el trabajo de Aarón Mercury antes de ser famoso?

Hasta antes de ser famoso, Aarón Mercury nunca trabajó en ningún empleo. Y es que, tras abandonar la universidad y su carrera en Relaciones Internacionales, se dedicó de lleno a hacer contenido en redes sociales.

El propio influencer ha reconocido que su infancia fue muy dura, pero que había mucha unión familiar y el deseo de progresar en la vida. Debido a esto, optó por dejar la escuela y buscar una manera de trabajar a través de las redes sociales.

Afortunadamente, su esfuerzo rindió frutos y, hace algunos meses, presumió que se había comprado su primera casa. El influencer se dijo estar muy feliz con este logro y agradeció el apoyo de su familia, así como de sus fanáticos.

Tras la más reciente visita de su mamá a ‘La casa’ en la dinámica de congelados, Aarón Mercury, entre lágrimas, reiteró que ella ha sido parte clave de su éxito: “Gracias, soy lo que soy y gracias por sacarnos adelante… sé que la tuvo complicada”, manifestó.

¿Quién es Aarón Mercury? / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Aarón Mercury?

A lo largo de su carrera como influencer, Aarón Mercury ha lidiado con varias controversias, aquí te dejamos algunas de ellas:

Polémica con Yeri MUA: En 2022, Yeri MUA y Aarón Mercury se dieron un beso

Agresión en Querétaro: En 2022, Aarón Mercury expuso que trabajadores del bar ‘Pepe el Toro’ lo golpearon a él y a unos amigos por negarse a pagar unas bebidas que, presuntamente, no consumieron. También mencionó que el negocio lo amenazó para que borrara los videos.

Postura sobre violencia de género: Durante su estancia en ‘La casa’, llegó a decir que las mujeres violentadas eran “cómplices” de su situación porque lo “permitían”. Esto causó mucha polémica en redes.

Tensiones con Facundo: El conductor Facundo y Aarón Mercury tuvieron muchas tensiones en ‘La casa’ por los comentarios que el también cómico hacía contra el influencer. Tras salir del show, Facu fue confrontado por la mamá de Aarón.

Mira: Envían mensaje vs. Aarón Mercury en carrito a La casa de los famosos México, ¿fue Rosa María Noguerón?