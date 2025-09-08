Envían mensaje vs. Aarón Mercury en carrito a La casa de los famosos México, ¿fue Rosa María Noguerón?

La tarde previa a la sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México, un carrito con un mensaje polémico fue enviado a la casa más famosa del país. El mensaje soltó que Aarón Mercury era odiado por el público mexicano y que está “funado” afuera. Este incidente ha generado especulaciones sobre posibles manipulaciones dentro del reality show. ¿Qué está pasando? Reviven fuertes declaraciones de Javier Ceriani. Aquí te contamos el mitote.

Aarón Mercury en cena de nominados.

¿Qué decía el mensaje enviado en un carrito a Aarón Mercury afuera de La casa de los famosos México?

Según internautas en redes sociales, un carro con bocinas llegó a las instalaciones de La casa de los famosos México con un mensaje directo y polémico. En él se le dijo al influencer Aarón Mercury que afuera de la casa nadie lo quería y que estaba “funado”, además de insinuar que durante la gala del 7 de septiembre sería el eliminado.

Estos mensajes, conocidos en el programa como “carritos”, originalmente se conoce que son enviados por fans para mostrar su apoyo a los habitantes. Sin embargo, la aparición de este mensaje en particular ha generado controversia debido a su contenido y al momento exacto en que fue entregado, justo antes de una gala crucial.

Los seguidores del reality han manifestado su preocupación en redes sociales, compartiendo clips donde se observa a Aarón Mercury visiblemente afectado en la mesa del comedor, acompañado de Aldo de Nigris y Abelito. La situación ha generado un descontento generalizado entre los fans, quienes cuestionan el impacto de este tipo de mensajes en el desarrollo del programa.

¿Rosa María Noguerón envió el mensaje vs. Aarón Mercury? Esto fue lo que dijo Javier Ceriani

La polémica por el mensaje contra Aarón Mercury reavivó en redes un clip reciente del programa de Javier Ceriani, donde afirmó que Rosa María Noguerón productora de La casa de los famosos México, sería responsable de enviar mensajes en contra del influencer. Según Ceriani, Noguerón busca que Mercury sea eliminado y estaría utilizando estrategias para debilitar sus alianzas dentro de la casa. Estas declaraciones han generado reacciones divididas: algunos las toman con cautela, mientras que otros las consideran una revelación clave sobre la dinámica interna del reality.

Hasta el momento, la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial acerca de las afirmaciones de Ceriani, dejando a los seguidores en incertidumbre y a la espera de una postura clara por parte de los responsables del show.

Javier Ceriani confirma la cancelación de ‘Chisme no like’ / IG: @javierceriani

Ver desde el 2:07:05

¿Cuándo y a qué hora ver la sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México?

La sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, a las 20:30 horas (hora del Centro de México) . La transmisión será en vivo por Las estrellas , canal de Televisa, y también estará disponible en ViX premium, donde los suscriptores podrán acceder a contenido exclusivo y análisis posterior al programa.

Durante esta gala, se conocerá quién será el sexto eliminado de la temporada, en una noche llena de emociones y sorpresas. Los nominados de esta semana son:



Shiky,

Dalilah Polanco,

Facundo y

Aarón Mercury

