Aldo de Nigris: Se filtra foto inédita de hace años y se vuelve viral ¿antes de sus retoques estéticos?

Aldo de Nigris se ha consolidado como uno de los habitantes de La casa de los famosos México 2025 más queridos más queridos. Su vida dentro y fuera del encierro ha sido constantemente tema de conversación en redes sociales. Ahora un hallazgo del pasado lo ha puesto nuevamente en el centro de la atención. ¡Así lucía antes de ser famoso!

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Por qué se hizo viral la foto escolar de Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025 en TikTok?

Las redes sociales no perdonan y tampoco olvidan. Esta vez, fue TikTok el escenario donde se revivió una etapa poco conocida de Aldo de Nigris, habitante del cuarto Noche de La casa de los famosos México. La usuaria @thelmadelamont compartió un video en el que muestra el anuario escolar de la generación 2015 de su preparatoria en Monterrey, donde aparece nada más y nada menos que el influencer y creador de contenido.

La imagen, que muestra a Aldo de Nigris hace aproximadamente 10 años, causó revuelo entre los internautas. Algunos se sorprendieron por su apariencia juvenil, mientras que otros aprovecharon para lanzar críticas o halagos. “A esto se refieren cuando dicen que Monterrey es un rancho”, escribió la usuaria en la descripción del video, haciendo referencia a lo común que es encontrarse con famosos en esa ciudad.

Los comentarios no tardaron en llegar. Mientras unos se burlaban de su look adolescente, otros aseguraban que desde entonces ya era un galán.



“¿No que siempre ha estado guapísimo?”

“Lo lograste: expusiste a Aldito”

“Conoció al niñito Lomecan”

“¿El más guapo de México?”



Así se veía Aldo de Nigris en su adolescencia:

¿Aldo de Nigris se ha hecho cirugías estéticas? Esto sabemos sobre el influencer de La casa de los famosos México 2025

Hasta el momento, Aldo de Nigris no ha confirmado haberse sometido a cirugías estéticas. Aunque en redes sociales han circulado imágenes de su infancia y adolescencia que han generado especulación sobre posibles “retoques”, lo cierto es que su transformación física parece estar más relacionada con el paso del tiempo, el entrenamiento deportivo y su estilo de vida fitness

A diferencia de su tío Poncho de Nigris, quien sí ha hablado abiertamente sobre sus procedimientos estéticos, Aldo ha preferido no hacer declaraciones al respecto. Muchos seguidores que han visto sus fotos de niño aseguran que su belleza es natural y que desde pequeño ya destacaba por su físico atlético y carisma.

