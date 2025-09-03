Abelito cachetea a Mar Contreras en La casa de los famosos México y enciende el debate en redes, VIDEO

La tensión dentro de La casa de los famosos México sigue escalando, y esta vez fue Abelito quien encendió las redes sociales tras protagonizar un momento polémico con la actriz Mar Contreras durante una dinámica en el pódcast Chefsito y Chefsote, conducido por el propio Abelito y Aldo de Nigris.

¿Aldo de Nigris y Abelito tienen pódcast en La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris y Abelito, entre tantas de sus actividades y bromas dentro de La casa de los famosos México, decidieron crear un pódcast interno, titulado ‘Chefsito y Chefsote’, en el que hacen pequeñas recetas de comida.

En este ‘capítulo’, ambos habitantes invitaron a los demás a la dinámica. Además de Mar Contreras, participaron también Shiky, Aarón Mercury, Elaine Haro e incluso Alexis Ayala para realizar un juego con ellos, mismo que consistía en cerrar los ojos, probar un postre y adivinar el sabor .

¿Abelito y Aldo de Nigris ganarán La casa de los famosos México? / IG: @lacasafamososmx

¿Qué pasó entre Abelito y Mar Contreras en La casa de los famosos México?

Al iniciar esta dinámica entre los habitantes de ‘La casa’, Abelito decidió agregar una variante. A la hora en que cada uno de ellos cerrara los ojos y probara el postre, el influencer les daría una cachetada. Todos aceptaron, pues creían que la bofetada era un buen ingrediente.

El primero en someterse al juego fue Shiky, quien recibió la cachetada con humor, provocando carcajadas entre los presentes. El ambiente parecía ligero hasta que llegó el turno de Mar Contreras. Aunque ella aseguró no tener problema con el gesto, el momento despertó incomodidad en algunos de los espectadores fuera de la casa.

Fue en ese contexto que Aarón Mercury intervino con un comentario que desató una ola de reacciones en redes sociales: “ Oye, te recuerdo que tiene 25 años ”, haciendo alusión a la edad de Abelito y que no es tan inocente como muchos piensan.

¿Por qué Abelito fue criticado en redes sociales tras su acción con Mar Contreras?

Lo ocurrido entre Abelito y Mar Contreras rápidamente se viralizó en plataformas como X y TikTok, donde los usuarios dividieron opiniones. Mientras que algunos señalaron que todo fue parte de un juego consensuado y sin mala intención, otros respaldaron a Aarón Mercury y cuestionaron las actitudes de Abelito, señalando que su comportamiento a veces es justificado por su baja estatura o su estilo “inocente”, aunque pueda llegar a ser invasivo. Comentarios como:



“Abelito eso ya no me está gustando de ti”,

“Solo porque Abelito es chiquito no significa que no deba tener límites” y

“La edad no es justificación”.

También hubo quienes defendieron a Abelito, asegurando que todos los participantes estaban riendo y que la situación no generó conflictos dentro de la casa. De hecho, tras la cachetada a Mar, el propio Aarón Mercury también participó en la dinámica y recibió su respectivo golpe.

Abelito le corta la ceja a Aaron Mercury. / YT

¿Qué dijo Mar Contreras a la cachetada de Abelito?

Por ahora, en La casa de los famosos México, ni Abelito ni Mar Contreras han hecho declaraciones al respecto, pero los espectadores seguirán atentos a la evolución de su relación dentro de la casa, mientras el show continúa su marcha rumbo a la final.

Lo que parecía un juego más entre compañeros de encierro encendió un debate sobre respeto, límites y responsabilidad en redes sociales.

