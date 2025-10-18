Mar Contreras responde si su esposo “le reclamó” por su supuesto beso con Aldo de Nigris: ¿divorcio?

Mar Contreras por fin habló de los besos que, según muchos televidentes, le daba Aldo de Nigris y a Aarón Mercury dentro de La casa de los famosos México 2025.

Después de varios días de rumores, miradas sospechosas y comentarios en redes, la también cantante decidió contar su verdad y aclarar qué pasó realmente.

Mar Contreras sorprendió con sus declaraciones, dejando claro cuál es su verdadera relación con Aldo de Nigris… ¡y qué fue lo que realmente ocurrió en ‘la casa más famosa de México! ¿Su esposo le reclamó?

¿Mar Contreras se besó con Aldo de Nigris? La actriz responde. / Foto: IG/marcontreras

No te pierdas: Ninel Conde y Mariana Botas ignoran a Mar Contreras como finalista y desatan críticas de “falsas feministas

¿Qué dijo Mar Contreras los supuestos besos con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

Durante su participación en el podcast Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, la actriz Mar Contreras fue puesta en aprietos cuando en la dinámica de preguntas la cuestionaron con un momento muy polémico dentro de La casa de los famosos México 2025.

“Queremos la verdad, ahora que saliste, ¿tu esposo no te regañó por los besos que le dabas a Aldo y Aarón?”, fue la pregunta de un fan, entre risas, haciendo referencia a los rumores que surgieron tras su paso por La casa de los famosos México 2025.

Sin perder la calma y con el humor que la caracteriza, Mar Contreras reaccionó sorprendida: “¡Ah, cabr...! ¿Cuáles son? Que me los enseñen”, dijo entre carcajadas, dejando claro que no recordaba ningún beso fuera de lugar.

En ese momento, Aarón Mercury, quien también estuvo invitado al programa, intervino para aclarar la situación y explicó que se referían a los besos en la mejilla, tal como se vio en el reality show.

Lejos de incomodarse, Contreras tomó el comentario con gracia y remató con una respuesta que cerró el tema con elegancia y seguridad: “Yo no sé qué película estabas viendo, eh. Es más, mira, ¿cuántos más quieres? Está todo grabado, ¿qué más puedo decir? Ahora sí que, a las pruebas”. Con su respuesta, la actriz dejó en claro que no hay nada que esconder y que todo lo que pasó dentro de la casa fue totalmente transparente.

Mar Contreras habló sobre lo que pasó en el confesionario de La casa de los famosos México 2025 con Aldo de Nigris. / Foto: IG/marcontreras

No te pierdas: ¡Mar Contreras le planta beso a Aldo de Nigris y su esposo no se queda callado! ¿Divorcio en puerta?

Las polémicas de Mar Contreras en La casa de los Famosos México

Durante los últimos días, un supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris ha desatado comentarios en redes y entre los seguidores de La casa de los famosos México 2025. Todo comenzó cuando ambos fueron captados saliendo del confesionario, momento en el que, según algunas versiones, se habrían besado. Sin embargo, las cámaras no mienten: se trató únicamente de un beso en la mejilla.

El exfutbolista no tardó en desmentir las especulaciones. También en Pinky Promise, Aldo de Nigris fue claro. Lejos de mostrarse molesto, aprovechó el espacio para bromear sobre el tema: “Ah no, con Mar no. Nada más con Alexis, el Alexis se echó cuatro. Se sentía su bigotito”. Aldo de Nigris incluso detalló con humor que Alexis ha sido el más efusivo del reality show, pues fue para Aarón Mercury, Abelito y hasta Shiky. Así, el exjugador dejó el tema por terminado.

Además del escándalo del supuesto beso, Mar Contreras también fue protagonista de varios momentos tensos dentro de La casa de los famosos México 2025. La actriz aseguró sentirse excluida por las mujeres del reality, especialmente por Dalilah Polanco, Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro, quienes seguían fielmente a Ninel Conde, a quién eliminó la actriz al enfrentarse en el carrusel.

La situación escaló cuando Contreras se convirtió en la única participante que no se posicionó ante Adrián di Monte durante la primera gala de nominación, dejando claro que no estaba dispuesta a seguir corrientes.

Además, su rivalidad con Dalilah Polanco fue una de las más comentadas, con enfrentamientos que iban desde la cocina hasta fuertes posicionamientos en las que Mar Contreras la acusó de tener “múltiples personalidades”. Incluso con ‘Guana’ tuvo sus roces, lanzándole que siempre quiso pertenecer al cuarto Día, dejando claro que en la casa, las alianzas y los conflictos se cocinaban a fuego lento… y con mucho drama.

Mar Contreras y Aldo de Nigris presuto beso en La casa de los famosos México 2025. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¿Cuánto habría ganado Mar Contreras por haber llegado a la final de La casa de los famosos México?

¿Quién es el esposo de Mar Contreras?

El rumor de un beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris en La casa de los famosos 2025 sigue dando de qué hablar, y esta vez fue la periodista Shanik Berman quien se encargó de avivar el fuego con una pregunta directa en plena entrevista. Sin filtros, le lanzó a Mar: "¿Es cierto que besaste a Aldo de Nigris adentro del confesionario de lengüita?”

La actriz no pudo evitar reaccionar con sorpresa y algo de molestia ante la insinuación. “Ve la otra, tú tirándole más tierra, es un niño, Shanik”, respondió, dejando claro que no hubo nada romántico entre ellos.

“Tengo 16 años de casada, ¿tú crees que me voy a besar a alguien en un reality donde todo el mundo me ve? Venimos saliendo del confesionario y está todo el mundo”, aclaró, cerrando el tema con firmeza.

Pero fuera de los reflectores, Mar Contreras lleva más de una década construyendo una sólida historia de amor junto a su esposo, Julio Aguilar, un reconocido empresario y chef al que los internautas apodaron “don Océano”. Juntos son padres de dos hijos y, aunque su relación mantiene un perfil discreto, en La casa de los famosos México 2025 la actriz abrió su corazón y reveló cómo comenzó su romance: él tenía novia cuando se conocieron, pero el flechazo fue inmediato.

La segunda vez que se vieron, él ya era un hombre soltero y libre dispuesto a conquistar a Contreras y escribir una historia de amor con ella.

Julio Aguilar es dueño de varios negocios gastronómicos como Cavaman Grill, House of Work, Mucho Burro y Yaki Mucho, emprendimientos que reflejan su creatividad y pasión por la cocina.

No te pierdas: Mar Contreras y Aldo de Nigris protagonizan momento candente en La casa de los famosos México ¿Infidelidad?