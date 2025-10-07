¿Se llevó la despensa? Exhiben a Mar Contreras guardando comida en su maleta en La casa de los famosos México

En la era digital, nada escapa al escrutinio de las redes sociales. Esta vez, el foco estuvo sobre Mar Contreras, actriz mexicana y reciente finalista de La casa de los famosos México 2025, quien protagonizó un momento inesperado al ser captada guardando bolsas de “despensa” en su maleta poco antes de abandonar el reality. ¿Qué se llevó la actriz?

¿En qué lugar quedó Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025?

La casa de los famosos México 2025 llegó a su fin este domingo 5 de octubre, reality que coronó a Aldo de Nigris, influencer regio, como el gran ganador de esta tercera temporada y llevándose a casa el premio de cuatro millones de pesos.

De Nigris fue parte del team Noche, mismo que compartió con Mar Contreras, una de las habitantes que más controversia generó dentro del programa. A pesar de que muchos internautas la visualizaban eliminada en las primeras semanas, la actriz logró llegar hasta el último día de competencia.

Mar Contreras terminó siendo el quinto lugar en esta temporada, el público decidió que la actriz y parte de la “manada” obtuviera ese sitio. Aunque era de las que percibían un sueldo semanal más bajo (según Milenio), logró hacerse de una buena cantidad de dinero a su salida.

Ahora, circula un vídeo en redes sociales en el que su acción está dividiendo opiniones, todo esto, a la hora de empacar su maleta.

¿Qué empacó Mar Contreras en su maleta en el día final de La casa de los famosos México?

En redes sociales circula un vídeo de Mar Contreras organizando su maleta en La casa de los famosos México 2025. El vídeo, compartido inicialmente por la cuenta de TikTok @catamoreno66, muestra a la actriz con una actitud serena, empacando cuidadosamente productos de despensa en su maleta .

Mientras otros concursantes se alistaban para despedirse, ella se aseguró de no dejar nada atrás. Las imágenes provocaron una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de burla.

Estos son algunos de los comentarios que hicieron usuarios sobre el vídeo de Mar Contreras:



“Pero no fuera Dalílah porque ahí están fregando”,

"¿Es en serio? Y todavía se pasó juzgando a Dalílah que por qué escondía la comida” y

“Siempre bien ambiciosa”.

En su mayoría, los internautas hicieron una rápida comparación con Dalílah Polanco, quien también se guardó algo en su maleta, situación que no pasó desapercibida por el público. Al momento, Mar Contreras no ha dado a conocer qué fue lo que se llevó en su maleta y para qué lo usó.

¿Por qué acusan a Dalílah Polanco de llevarse comida tras la final de La casa de los famosos México 2035?

Durante la última noche del reality La casa de los famosos México 2025, mientras los finalistas recogían sus pertenencias para abandonar la casa, las cámaras captaron a Dalílah Polanco guardando con esmero un frasco de crema de avellana.

“Voy a ver si me cabe por aquí, a ver si sí, yo creo que sí me cabe por aquí (…) no puede ser que estoy haciendo esto, si hay una cámara prendida, es el momento. Presencia en este momento, en donde me estoy chin… lo más mejor que no se pudo llevar el niño Aarón” Dalílah Polanco

Este gesto revivió una de las polémicas más comentadas de la temporada: en varias ocasiones, Dalílah había escondido frascos de Nutella argumentando que sus compañeros los estaban malgastando. Ese comportamiento no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los momentos más virales del programa. Incluso, los seguidores del show comenzaron a llamarla “Lady Nutella”, comparándola con Mariana Echeverría, quien en una edición pasada también protagonizó controversias al intentar controlar el consumo de comida en la casa.

Aunque algunos usuarios aseguran que el frasco fue un regalo de Facundo dentro del reality, otros consideran que Dalílah no perdió la oportunidad de sacar su “verdadero yo”.

