¿Fans de Dalílah Polanco fracasaron al intentan recaudar dinero para hacer fiesta a la actriz? Esto reunieron.

La euforia por la llegada de Dalílah Polanco a la final de La casa de los famosos México 2025 (quien terminaría en segundo lugar) motivó a un grupo de sus seguidores a organizar una fiesta para celebrarla. La campaña de recaudación de fondos en GoFundMe creada por fans, generó varios comentarios en redes y memes posteriores. ¿Qué pasó con la campaña?

¿Por qué fans de Aarón Mercury recaudaron dinero?

A través de las redes sociales, miles de seguidores de Aarón Mercury se unieron para iniciar una campaña en GoFundMe, con el objetivo de recaudar los 4 millones de pesos que el influencer habría obtenido si hubiera ganado el reality show.

Hasta el 30 de septiembre, la colecta aparentemente ya había superado la mitad del objetivo, acumulando más de dos millones y medio de pesos mexicanos. Sin embargo, en las últimas horas, la página de recaudación fue retirada de forma repentina y sin explicación.

En exclusiva con TVNotas, Aarón Mercury habló sobre las campañas surgidas en la plataforma GoFundMe , y el destino que este dinero podría tener. ¿Lo aceptará? Esto fue lo que dijo el influencer:

“Yo lo que digo es NO, no me den dinero. (...) Con lo que me pueden ayudar es con un comentario lindo, con un mensaje lindo, no me tienen que dar dinero”. Aarón Mercury, exclusiva con TVNotas

Por otro lado, habló acerca de la colecta y la posible estafa relacionada con una persona que habría creado la campaña en GoFundMe, ya que se menciona que fue esta misma quien decidió cerrarla y, presuntamente, se quedó con el dinero recaudado. Aarón no estaba al tanto de estos hechos y con mayor razón, pidió que no den dinero a esta plataforma :

“No estoy muy al tanto de eso, honestamente, apenas acabo de recibir mi celular y no he tenido mucho tiempo de checarlo. Yo le pido a la gente que no es necesario el dinero”. Aarón Mercury

¿Cuánto dinero juntó la campaña de recaudación creada para Dalílah Polanco?

El 2 de octubre, días antes de la gran final de La casa de los famosos México, se lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir 1 millón de pesos mexicanos para una fiesta en honor a Dalílah Polanco, de 53 años, quien se destacó por su carácter fuerte y participación polémica en el programa.

El encargado de la colecta se identificó simplemente como Team Dalílah Polanco, sin aportar mayores datos sobre su identidad, la logística del evento o la relación directa con la actriz. Pese a las múltiples publicaciones en redes sociales promocionando la causa, no se registró ni una sola aportación económica.

Posteriormente, se unieron más personas con otras campañas de recaudación, pero tampoco tuvieron éxito, todas y cada una de las publicaciones, no han generado apoyo económico por parte de los fans.

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre la recaudación de dinero que hicieron para ella?

Diversos usuarios señalaron que uno de los errores clave fue que nunca se confirmó la presencia de Dalílah Polanco en dicha celebración. Incluso se especuló que el evento se habría planeado para el mismo día de la final, sin claridad sobre lugar, fecha exacta ni invitados confirmados.

Otro factor importante fue la falta de transparencia en torno al manejo del dinero. Al no saber quién estaba detrás de la iniciativa ni cómo se utilizarían los fondos, los posibles donadores optaron por la precaución, sobre todo tras recientes antecedentes de estafas similares.

Al momento, Dalílah Polanco no ha hecho publicaciones en redes sociales, ni ha realizado declaraciones al momento sobre este tema.

“Dalílah Polanco no tiene muchos fans, por eso no la apoyaron”,

“Solo a bebé Aarón (Mercury) lo apoyaron” y

“Nadie quiso festejarla, qué gustoooo”.

