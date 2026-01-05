Famoso actor de “Iron Man 2" suplica ayuda ¡para evitar ser desalojado de su casa! ¿Quién es?

En julio del año pasado, el actor Giorgio Palacios, conocido por su participación en ¡Cachún cachún ra ra!, platicó a TVNotas que se encontraba en un difícil momento financiero, ya que fue víctima de robo y además perdió su casa por el huracán Otis.

Ahora, un actor estadounidense recordado por su participación en Iron Man 2 y demás filmes en la década de los ochenta, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal y financiera. A través de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, el intérprete busca reunir 100 mil dólares para evitar ser desalojado del apartamento que actualmente alquila en Los Ángeles. Te contamos de quién se trata.

¿Qué actor que participó en Iron Man 2, podría ser desalojado de su casa?

Todo surgió cuando internautas descubrieron una iniciativa en GoFundMe, en la que se menciona que el actor estadounidense, Mickey Rourke, enfrenta una situación financiera delicada que pone en riesgo su estabilidad habitacional. “ La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad ”, se lee en el anuncio.

La publicación fue hecha por Liya-Joelle Jones, amiga cercana de Rourke. Ella también declaró al medio The Hollywood Reporter que la respuesta del público ha sido profundamente emotiva, pues muchos lo recuerdan por sus participaciones en distintas películas.

¿Por qué el actor Mickey Rourke sería desalojado de su hogar en Estados Unidos?

De acuerdo con información del diario Los Angeles Times, Mickey Rourke recibió una notificación de desalojo el pasado 18 de diciembre. El actor alquilaba el apartamento desde marzo de 2025 por un monto mensual de 5200 dólares, cifra que posteriormente se incrementó hasta alcanzar los 7 mil dólares al mes.

El aumento del alquiler, sumado a sus actuales dificultades económicas, presuntamente sería la razón por la que se convirtió en algo insostenible el pago regular de la vivienda.

Esta situación derivó en el aviso legal que ahora amenaza con dejar al actor sin un lugar donde vivir, motivando así la creación de la campaña de recaudación.

¿Quién es Mickey Rourke y cuál es su trayectoria?

Philip Andre “Mickey” Rourke Jr. nació el 16 de septiembre de 1952 en la ciudad de Schenectady, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Se formó como actor en el reconocido Actors Studio de Nueva York, donde fue discípulo de Lee Strasberg y se especializó en la técnica del “método”.

Su salto a la fama se produjo durante la década de los ochenta, con producciones como:



Diner (1982),

(1982), Rumble fish (1983) y, sobre todo,

(1983) y, sobre todo, 9 ½ Weeks (1986), junto a Kim Basinger, lo posicionaron como un ícono sexual y una presencia habitual en el cine estadounidense.

No obstante, cuando su carrera se encontraba en su mejor momento, sorprendió al alejarse de la actuación para dedicarse de lleno al boxeo profesional , una afición que cultivaba desde su juventud.

El resurgimiento más importante de su trayectoria ocurrió en 2008 con The Wrestler, filme dirigido por Darren Aronofsky. Su desempeño recibió elogios unánimes, le otorgó un Globo de Oro y una nominación al Oscar como Mejor Actor, y lo devolvió al primer plano del cine internacional.

Después de ese reconocimiento, Rourke participó en proyectos de gran taquilla como Iron Man 2 (2010), donde encarnó al antagonista Ivan Vanko, además de aparecer en Sin City y The Expendables.

