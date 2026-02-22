Manuel Landeta será operado de emergencia y su hijo Imanol revela qué le pasó: ¡directo al quirófano!

El actor Manuel Landeta será sometido a una operación de emergencia, según se dio a conocer recientemente, luego de que una complicación médica, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud? Te contamos todos los detalles.

Manuel Landeta será intervenido quirúrgicamente: esto se sabe de su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Manuel Landeta?

Manuel Landeta enfrentará una cirugía derivada de una lesión que arrastra desde hace tiempo. La información fue compartida por su hijo, Imanol Landeta, quien durante una entrevista con medios explicó que el procedimiento responde a un tema pendiente de salud que ahora requiere intervención quirúrgica.

De acuerdo con lo señalado por Imanol, se trata de una afectación previa que no había sido atendida de manera definitiva y que finalmente será resuelta en el quirófano.

“Alguna lesión de antaño, pero se resuelve ahora con cirugía, a ver si le arreglan otras cosas, de una vez, y nos lo dejan mejor”, dijo Imanol Landeta sobre el procedimiento al que se someterá su papá.

¿Qué le pasó a Manuel Landeta? Será operado y esto reveló su hijo. / Foto: Redes sociales

¿De qué van a operar a Manuel Landeta?

Manuel Landeta será intervenido quirúrgicamente del hombro, de acuerdo con lo que dio a conocer su hijo, Imanol Landeta, que relató que la operación se realizará luego de una lesión previa.

“Él hace mucho ejercicio en su actividad diaria atendiendo su casa. Se lastimó la rodilla y el hombro, ahora creo que lo van a operar del hombro”, compartió Imanol Landeta al referirse al estado de salud actual de su padre.

En sus declaraciones, Imanol también dejó claro que su padre no se ha retirado de la actuación. Señaló que, aunque actualmente no tiene un proyecto en puerta, continúa activo y pendiente de nuevas oportunidades dentro del medio artístico.

“Ahí anda. No lo han contratado, pero ahí anda. Sé dos cosas muy bien de él, le han salido dos canas en la barba, arrugas adicionales y no le ha salido ni un copete”, puntualizó el actor.

Salud de Manuel Landeta: será operado del hombro tras lesión previa. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Manuel Landeta?

nacido en la Ciudad de México, 5 de octubre de 1958, es un actor y cantante mexicano con trayectoria en televisión, teatro, cine y música. Inició su carrera a los 17 años en la telenovela Donde termina el camino y, siete años más tarde, formó parte del elenco de La pasión de Isabela, producción de Televisa. Posteriormente obtuvo su primer protagónico en Martín Garatuza, donde interpretó al personaje del mismo nombre en una historia ambientada en el México virreinal.

En teatro ha participado en montajes como José el soñador (1983) y Loco por ti (2000). En 2001 lanzó el álbum Mírame, y en 2004 incursionó en el cine con sus dos primeras películas. También formó parte de programas de competencia como Bailando por México y Bailando por la boda de mis sueños.

En 2008 se integró a la serie Los simuladores con el personaje de Franco Milán, papel que retomó en la segunda temporada en 2009. Más adelante participó en la telenovela Teresa, donde interpretó al Licenciado Rubén Cáceres, personaje que formó parte central de la historia.

