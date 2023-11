Ariadne Díaz, Manuel Landeta y más famosos que sacrificaron su vanidad por una gran interpretación

Muchos actores se dejan la piel para dar vida a personajes emblemáticos. Algunos lo hacen con caracterizaciones sorprendentes y otros, con cambios físicos radicales. En el medio, la vanidad impera. El actor vive de su físico. Y debe mantenerlo al cien.

Sin embargo, a muchos no les ha importado sacrificar su imagen. A lo largo de la historia de la televisión y el cine, hemos sido testigos de los sacrificios que han realizado algunos actores para dar vida al personaje de sus sueños.

Ana Martín

En 1988 la actriz protagonizó la telenovela El pecado de Oyuki, en la que interpretaba a una geisha. Para igualar los rasgos físicos de una mujer japonesa, Ana pasaba dos horas en maquillaje. Le colocaban apliques en la cara para rasgarle los ojos.

La actriz ha reconocido en varias entrevistas que las secuelas fueron terribles. Estos productos le provocaron lesiones en el rostro: “A los seis meses de grabaciones, me empezaron a salir ampollas en las sienes con el calor de las luces. Al terminar la novela, fui con un cirujano. Me trató con láser para que me quitaran las marcas negras que me quedaron. Me tuvieron que levantar la piel. Me rasparon todo el borde del rostro”, expresó en su momento.

Ana Martín se sometió a muchos tratamientos para interpretar una geisha / Redes sociales

Te recomendamos: Adamari López asegura sentirse afortunada por regreso a Televisa Univision ¿Regresará a las telenovelas?

Ariadne Díaz

En 2010 se estrenó Llena de amor, una adaptación de la novela venezolana Mi gorda bella. Su protagonista, Ariadne Díaz, se metió tanto en su papel, que no le importó aumentar diez kilos para dar mayor realismo al personaje de “Marianela”.

No obstante, le faltaba más peso. Para lograrlos utilizó una botarga que le agregaba seis kilos más en pantalla. El físico lo había conseguido, pero tenía que actuar como una persona con sobrepeso.

“Me puse a ver cómo se sientan o cómo caminan. Incluso me di cuenta con mi doble, Cynthia, en quien nos basamos para crear la botarga, que ella, con ciertos movimientos, se agita. Pensé en todas estas cosas. Y lo eché a andar”, narró.

Ariadne Díaz subió de peso y usó una botarga en Llena de amor / Redes sociales

Angélica Vale

En 2006, Angélica dio vida a uno de los personajes más entrañables de su carrera: “Leticia Padilla Solís” en La fea más bella. La caracterización que requería el papel incluía ponerse frenos dentales.

En entrevistas ha reconocido que en aquella época tenía la autoestima muy baja: “Sabía que no estaba tan fea como mi querida ‘Lety Padilla Solís’. Creo que la del problema era yo. Yo no tenía la autoestima de ‘Lety’. Yo, Angélica Vale, no sabía quererme. Mi autoestima estaba en el suelo. Mientras más me trataban como trapo, más me gustaba estar ahí”, dijo.

Con el tiempo se supo que los brackets que usaba eran reales. Después de siete meses se los quitó porque estaban afectando sus dientes.

Angélica Vale estuvo en el remake de Yo soy Betty, la fea / Redes sociales

Manuel Landeta

En 2013 Manuel dio vida a “Teobaldo” en la novela Corazón indomable. Su personaje tenía varias deficiencias físicas. Entre ellas, quemaduras en la cara y una joroba. Para lograr esta caracterización, pasaba casi una hora en maquillaje, donde le colocaban látex en el rostro para crear el efecto.

Además, le ponían una joroba. Tenía que caminar encorvado. Con el tiempo le ocasionó dolores de columna. Sin embargo, nunca se arrepintió de esta experiencia.

Manuel Landeta desarrolló problemas de columna a causa de su personaje / Redes sociales

Chris Hemsworth

Para realizar la película Thor: love and thunder (2022), este actor australiano se sometió a un estricto régimen de alimentación y ejercicio, ya que en esta nueva entrega quería el mejor aspecto físico para el personaje.

Chris compartía en sus redes sus duros entrenamientos, con los cuales bajó de peso y aumentó su masa muscular.

Chris Hemsworth se sometió a un estricto régimen de dieta y ejercicio / Redes sociales

Danna Paola

En 2009, esta jovencita (de entonces 14 años) protagonizó la telenovela Atrévete a soñar. En esta daba vida a “Patricia ‘Patito’ Peralta Castro”. Era un personaje poco agraciado. La actriz disfrutó mucho la caracterización.

Pero, recientemente, en una entrevista con Juanpa Zurita, Danna dijo: “Acabé con náuseas de todo esto que viví con Atrévete a soñar. Fue algo que no me esperaba. Fue un éxito increíble, pero el trabajo fue muy demandante. No descansábamos ni un segundo. Entonces pienso que esa novela fue una explotación para mí. A partir de los 15 años empecé a tener ansiedad. No sabía a qué se debían los ataques y por qué los tenía. Fue a partir de esa novela”.

Danna Paola interpretó a Patito en Atrévete a soñar / Redes sociales

Sara García

Aunque inició su carrera muy joven, los productores de aquella época casi siempre le daban papeles de abuelita, debido a sus facciones y su fuerte temperamento.

Algunas de sus compañeras del cine comenzaban a modificar su físico para lucir grandes curvas. Ella, en cambio, se enfocó en mejorar su imagen para hacer más creíble el papel de abuela. Existe el mito de que, para aparentar más edad, con tan solo 39 años, se quitó la dentadura para que su gesto fuera el de una persona mayor. Esto la llevo a consagrarse como la abuelita del cine mexicano.

Se dice que Sara García se quitó los dientes para aparentar más edad / Redes sociales

Omar Chaparro

En 2021, Omar Chaparro aceptó el reto de protagonizar la película The wingwalker, que fue filmada en locaciones de Tijuana y Los Ángeles. Es la historia de un hombre llamado “Julián Álvarez”.

Se encuentra en Estados Unidos con su hija gravemente enferma, en espera de un trasplante de corazón. El padre es deportado y tiene que buscar la forma de cruzar la frontera para reunirse con su familia.

Omar tuvo que subir 14 kilos para darle más realismo. Con el tiempo logró bajarlos y regresó al cuerpo atlético que siempre le ha caracterizado.

Omar Chaparro subió de peso para una película / Redes sociales

Charlize Theron

En 2003 se estrenó la película Monster. Charlize Theron dio vida a “Aileen Wuornos”, una exprostituta que mató a siete hombres que la violaron entre 1989 y 1990. Subió 22 kilos, pero los valieron, ya que con su interpretación ganó un Oscar como mejor actriz.

Tras dar vida a este personaje, Charlize habló de cómo le hizo para ganar peso: “Comía como una persona que simplemente no se movía. Me sentía aletargada y cansada todo el tiempo. Eso fue lo más difícil de superar. Es más mental que físico. Puedes dejar de comer, pero si no te sientes bien contigo misma, es difícil”

Tras bajar los kilos de más, aseguró: “Tenía 27 años y fue más fácil perderlos. Dejé de comer snacks por una semana y estaba de vuelta a mi peso. Pero fue una locura”.

Monster es una de las películas más icónicas de la actriz

Christian Bale

Este actor británico sorprendió por su transformación para dar vida a “Trevor Resnik” en la película El maquinista. El rodaje lo comenzó con su peso normal, 90 kilos, pero su personaje en la historia terminaba en los huesos.

Él mismo quiso hacerlo, sin necesidad de caracterización. Llegó a pesar 60 kilos. Perdió 30 kilos en unos meses. Christian habló de cómo lo hizo: “Muriéndome de hambre, con una dieta de café, una manzana y una lata de atún al día.Además de vitaminas y suplementos minerales. Cuando estás tan delgado que apenas puedes subir un tramo de escaleras, es como si hubieras abandonado tu cuerpo. Ese es el estado más zen que he tenido en mi vida”.

Christian Bale bajó mucho de peso / /FILMAX / Castelao Producciones /

Jared Leto

En 2006 este actor estadounidense subió casi 30 kilos para interpretar a “Mark David Chapman”, el asesino de John Lennon, en la película Chapter 27. Su aumento de peso fue tan drástico, que su cuerpo lo resintió.

Se dijo que, durante el rodaje, tuvo que usar una silla de ruedas, ya que sus tobillos no aguantaban el peso y comenzaba a tener problemas de salud. Él mismo reconoció en varias entrevistas que esta abrupta subida de peso le generó algunos problemas.

“Fue una estupidez. Me dio gota y me subió el colesterol tanto en tan poco tiempo, que el médico me recetó Lipitor, un medicamento para ancianos. Eso sí. Fue un viaje fascinante. Era muy importante para el papel y cambió la forma en la que caminaba, hablaba y me trataban los demás”, expresó.

Jared Leto engordó para su personaje / /Bill Davila/startraksphoto.com

Brendan Fraser

En 2022 se estrenó el filme The whale (La ballena). Brendan Fraser interpretaba a “Charly”. La película muestra cómo la depresión, el rechazo y las pérdidas que sufrimos en la vida nos llevan a desarrollar conductas autodestructivas.

Para el protagónico, el actor subió 30 kilos. Aun así, usó una botarga para simular los casi 300 kilos que pesaba su personaje. En entrevista a la revista Fotogramas el actor dijo: “La primera vez que me pusieron (la botarga), el proceso duró seis horas. Tenía un sistema de refrigerado como el que llevan los pilotos de carreras. Durante el rodaje, había un equipo que me ayudaba a desplazarme de la silla de maquillaje hasta el set. Fue una experiencia difícil. Incómoda. Pero debía ser así. Puede que no sea muy listo, pero soy un tipo fuerte. Así que lo hice”. Su gran actuación lo hizo ganar el Oscar en 2023 como mejor actor protagónico.

Esta nota la puedes encontrar en tu revista impresa TVNotas. Adquiérela ahora en su versión impresa o digital y descubre más historias impactantes.

Brendan Fraser fue muy elogiado por su actuación

Te recomendamos: Televisa sacó a Wendy Guevara de la novela de Juan Osorio por “no estar capacitada”, aseguran