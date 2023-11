Televisa sacó a Wendy Guevara de la novela de Juan Osorio por “no estar capacitada”, aseguran

Desde su participación en La casa de los famosos México, Wendy Guevara se convirtió en la estrella del momento gracias a su sinceridad y trato con los fanáticos. A raíz de su gran popularidad, Juan Osorio quiso incluirla en su nueva novela, El amor no tiene receta.

Si bien su participación estaba más que confirmada, poco después la Pérdida dio a conocer que se “había bajado del barco” para no quedar mal con el resto de sus compromisos laborales. La celebridad fue reemplazada por la actriz trans, Coco Máxima.

A unos meses del repentino anuncio, Enrique Gou desmiente a la influencer y asegura que los ejecutivos de Televisa fueron los que decidieron sacarla del proyecto debido a su “falta de capacidad”.

“Según yo, no fue ella quien no aceptó. Fue Televisa quien no la quiso, no estaba capacitada, pero eso ya es cuestión del amigo Juan Osorio. Yo digo las cosas como pienso, tengo la libertad de decir lo que pienso, si se ofenden, pues ni modo. Las verdades ofenden” Enrique Gou en encuentro con la prensa

Te recomendamos: Wendy Guevara rechaza ser parte de la telenovela de Juan Osorio

El famoso productor de teatro también puntualizó que siempre trabajó con gente de “muchísima trayectoria en el espectáculo” y no contrataría a una persona que no pertenezca al medio artístico, sin importar su fama en redes sociales.

“Yo he trabajado con gente de muchísima trayectoria en el medio del espectáculo, las mejores. Entonces yo no podría trabajar con alguien que no tiene talento, la verdad. Si ahorita es tiktoker, que a TikTok se dedique”, indicó.

Aunque no cree que un influencer sea el indicado para estar en alguna producción televisiva o de cine, considera que “el tiempo dirá” si Wendy Guevara es una figura importante en la industria.

Para Enrique Gou, el tiempo dirá si Wendy Guevara es trascendental en el mundo artistico / Facebook: Wendy Guevara

¿Televisa castigó a Wendy Guevara?

A mediados de octubre, una persona cercana a Televisa contó a TVNotas que los ejecutivos de la televisora estaban sumamente molestos con Wendy Guevara por anunciar su renuncia a la novela de Juan Osorio.

De acuerdo con nuestra fuente, la empresa le quitó muchos patrocinios y la descartó de muchos proyectos que tenían contemplados para ella.

“Había muchas cosas para ella, como apariciones en programas. Iba a ser conductora especial de un programa de Navidad que ya no hará. También le quitaron campañas de publicidad. Su carrera en la empresa pende de un hilo”, manifestó.

Wendy Guevara habría sido castigada por Televisa / Twitter

Te podría interesar: ¡Castigada! Wendy Guevara fue reprendida por no participar en la novela de Juan Osorio