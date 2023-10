¡Castigada! Wendy Guevara fue reprendida por no participar en la novela de Juan Osorio

Wendy Guevara sigue dando de qué hablar. Tras ganar La casa de los famosos ha estado de arriba abajo trabajando y haciendo diversos proyectos. Cada paso que da se vuelve viral. Es un fenómeno en redes sociales.

Pero ahora las cosas no andan bien. Nos enteramos de que, tras anunciar que renunciaba a la novela de Juan Osorio, los ejecutivos de la empresa la regañaron. Le dijeron que no puede tomar las decisiones así. Que antes las debe consultar. Y como ella prefiere seguir en sus redes, por ahora no le darán apoyo.

Hace poco, Wendy estrenó su reality Perdida, pero famosa por ViX: “Está contenta de que, por fin, se pueda ver todo lo que ha realizado. Ha sido súper pesado, porque estuvo grabando 24 por 7 y tiene mucho trabajo. Han sido vuelos, viajes, desveladas y entrevistas… Creo que, al final, ha sido un gran trabajo. Eso sí, Wendy ya dijo que, si se hace otra temporada, será hasta mediados del otro año. Porque se cansó mucho con todo esto”, relató una fuente cercana

Desde que salió de La casa de los famosos no ha parado de trabajar. Han sido miles de minutos de grabación. A los que hay que sumar el trabajo de edición y posproducción. Ha sido muy pesado.

Aún duda de si habrá una siguiente temporada: “Sé que ya tuvo una junta y le dieron la regañada de su vida. Incluso la bajaron de varios proyectos”.

Y agregó: “Los jefes están muy enojados porque no aceptó el papel en la novela de Juan Osorio. Pero más allá de eso, le reprochan que no subiera a hablar con ellos. Se enteraron por sus redes y sus en vivos”.

Cuando un artista tiene una exclusiva con una empresa las decisiones dejan de tomarse de manera independiente. De alguna manera se convierte en empleada de esa empresa. Ella llevaba muchos años manejándose sola, junto con su representante, Joel Echeverría.

Wendy Guevara prefiere seguir en sus redes. En su canal de

YouTube tiene más de un millón de suscritores. / Facebook: Wendy Guevara

Seguramente les está costando trabajo acoplarse a este contrato y a esta nueva forma de trabajar. A todos sorprendió que dijera que no podía ni quería hacer la novela: “Entiendo la parte del cansancio y de que todas las grabaciones han sido súper pesadas. Porque ella sigue con sus presentaciones y sus cosas. Pero sí creo que la regó. Primero se habla con los jefes y después dices qué sí y que no quieres hacer”.

Ella explicó por qué no quiso participar en la novela: “Les dijo que a ella no le gustaba ni le llamaba la atención hacer esos proyectos. Que ella era más de redes y de eventos que de estar encerrada en los foros. A esto le respondieron que había firmado un contrato y que tenía que obedecer. Ahora vendrán cambios en el trabajo para ella. Ya no estará tan presente como se esperaba”.

La Perdida perdió muchas oportunidades debido a su renuncia con Juan Osorio: “La van a castigar quitándole patrocinios. No les darán tanta proyección a sus cosas. Lo de ViX sí se hará a lo grande, porque ya estaba armado. Pero había muchas cosas para ella, como apariciones en programas. Iba a ser conductora especial de un programa de Navidad que ya no hará. También le quitaron campañas de publicidad. Su carrera en la empresa pende de un hilo”.

En un principio Wendy aceptó participar en la telenovela “El amor no tiene receta”. / TVNotas

Incluso, varios empresarios ya no estarían interesados en ella: “Imagino que, cuando firmó su contrato, se dejó llevar por el dinero y porque sería más famosa. Pero no dimensionó la responsabilidad y el trabajo que esto conllevaría. Ella siempre ha dicho que gana mucho más con sus redes que por estar en Televisa. Que si la castigan no pasará nada, porque sigue generando. Pero su mánager quiere abarcar demasiado y la está sobreexponiendo. Además, esos shows ya se los pagaron. También entiendo que varios de los empresarios ya no quieren contratarla, porque no funcionó. No ha podido hacer un show sola. Tienen que ir las Perdidas para llenar”.

Se compró camioneta nueva. “Una Bronco que le costó más de un millón y medio de pesos. En eso está gastando su dinero. Mira, cada quién hace lo que quiere. Ella está feliz con el dinero que está ganando. Pero en las grabaciones le decimos que guarde también, porque nada es para siempre. Si sigue así, sin obedecer a los ejecutivos, su carrera será solo una llamarada de petate”.

Hace unas semanas, Wendy Guevara se presentó en el Teatro Metropolitan, pero no llenó / Facebook: Wendy Guevara

Wendy sigue siendo exclusiva de Televisa, “ni a ellos ni a ella les funciona terminar el contrato, porque hay una indemnización que tendrían que pagar. Lo que van a hacer es congelarla durante los dos años que dura el contrato y no darle pantalla, ni publicidad a nada de sus cosas”.

Aunque Wendy fue regañada, algunas ofertas de trabajo siguen: “muchas marcas se han acercado a ella para que sea su imagen. Te podría decir que una de cremas para la cara está muy interesada y es en cuestión de días que se cierre el negocio y se haga la campaña de publicidad”, finalizó.

El pasado 5 de octubre, Vix estrenó el reality de Wendy Guevara, Perdida, pero famosa / Instagram: @soywendyguevaraoficial

