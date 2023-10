Wendy Guevara estrena reality, sin sus amigas las Perdidas

El pasado lunes 9 de octubre se llevó a cabo la alfombra rosa del reality show, ‘Wendy, perdida pero famosa’, el cual tendrá 13 capítulos y cada semana se irán liberando de dos en dos. Este proyecto realizado por Vix se podrá ver tanto en Estados Unidos, como en América Latina.

Recordemos que la famosa influencer, Wendy Guevara se coronó como la ganadora absoluta de La casa de los famosos México el pasado 13 de agosto.

Wendy Guevara ya estrenó su reality show en VIX / Liliana Carpio

Entre las celebridades que asistieron a la alfombra rosa están: Gomita, Paco De Miguel, Evelin ‘la mamita’, Grecia Monzón, Rosita Fresita, Mariana Logue, Eddie Schobert, Alejandra Bogue, Sol Leon, Angelito de la A, Dalílah Polanco, entre muchos más.

En TVNotas hablamos con Wendy Guevara, quien nos expresó lo contenta que se siente y el significado que tiene para ella ‘Wendy, perdida pero famosa’.

“Estoy muy contenta y vengo con todo para que la gente vea ‘Wendy, perdida pero famosa’, porque es algo muy padre, hecho con mucho amor y mucha vibra bonita”.

La famosa explicó por qué decidió ponerle este nombre a su nuevo reality show: “’Perdida pero famosa’ significa que alguien lucha por sus sueños y que nunca se da por vencida. Ahí podrán ver todo de mí. Verán mi intimidad (ríe). Lo importante es que la gente se distraiga y se olvide de todo lo malo. Estos programas de Vix, como el mío, nos abren las puertas a la comunidad trans y a los gays. Eso es lo más importante”.

Además, aclaró que su amigo, Marlon Colmenarez, ha sido una pieza fundamental, ya que la ha ayudado mucho a lo largo de su vida.

“Amo mucho a Marlon y la gente lo ha juzgado, pero se les olvida que somos personas y somos humanos que sentimos. Él es un amor y me ha ayudado mucho en mi vida. Es muy fácil agarrar un celular y poner cosas que uno quiera. Sin embargo, todo lo que ponemos es lo que traemos en nuestros corazones”.

Finalmente, Guevara respondió el porqué sus amigas, Kimberly Irene y Paola Suárez no asistieron al evento: “No vino Kimberly, ni Paola. No sé por qué, aunque Kimberly me dijo que no podía por cosas personales y Paola no me dijo nada. No se comunicó, pero yo creo que tiene algo”.