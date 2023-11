Adamari López asegura sentirse afortunada por regreso a Televisa Univision ¿Regresará a las telenovelas?

Hace unos días Televisa Univision anunció el regreso de Adamari López, quien luego de varios meses de negociaciones por fin llegó a un acuerdo con la empresa.

La conductora compartió con el programa Despierta América sus primeras declaraciones sobre su regreso a la pantalla chica, el cual promete sorprender a sus fieles seguidores.

Aunque aún no se revelan todos los detalles sobre este nuevo proyecto. Adamari aseguró que se trata de un programa que podrá disfrutar toda la familia, en cual estará cargado de mucha diversión y entretenimiento.

La actriz se une a las filas de la televisora con un nuevo proyecto. / Instagram: @adamarilopez

Por si te lo perdiste: Adamari López da cachetada con guante blanco a Telemundo y confirma proyecto en Televisa Univisión

Algunos rumores indican que Adamari trabajará desde Ciudad de México, en los foros de Televisa San Ángel.

La exconductora de Telemundo fue captada por la periodista Astrid Rivera, a quien le reveló su emoción por este nuevo proyecto.

“Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez, de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho”, mencionó.

“¿Vas a México?”, le preguntó la reportera: “Eh, me voy”, respondió sin dar detalles de su nuevo destino.

Respecto de qué pasará con su hija, de quien es muy cercana, se sinceró: “Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva. Quizá se siente con un poquito de temor, porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero al mismo tiempo ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar llamar todos los días”.