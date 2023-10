Adamari López da cachetada con guante blanco a Telemundo y confirma proyecto en Televisa Univisión

A inicios de abril, Adamari López anunció su salida de Telemundo. La conductora se despidió inesperadamente del programa Hoy día, luego de 11 años al frente del matutino.

A través de un comunicado Adamari informó que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo. No obstante, salieron a luz diversas especulaciones que apuntaban que la conductora fue despedida y ni siquiera estaba enterada de su salida hasta el último día que se presentó.

Su salida fue polémica debido a que sus seguidores apoyaron fuertemente a Adamari López y criticaron al programa Hoy día por haberla sacado del matutino, donde se mantenía como una de las conductoras favoritas.

Actualmente Penelope Menchaca, Daniel Arenas, Danilo Carrera, Anette Cuburu, Chiqui Bombón, entre otros son presentadores del matutino estelar de Telemundo.

Adamari López podría regresar a las telenovelas tras ser reemplazada por Juan Rivera en Telemundo

Adamari López regresa a la televisión

Sin embargo, Adamari López ya tiene un nuevo proyecto en puerta y se integra a Televisa Univisión.

Fue a través del programa Despierta América, que el conductor Alan Tacher, de 52 años de edad, reveló que Adamari López vuelve a la pantalla de de la mano de esta televisora.

“Adamari López regresa a su casa en Televisa Univisión y comienza grabar un nuevo proyecto”, dijo Tacher, quien destacó el paso de Adamari López, quien comenzó su carrera en los noventa en Televisa.

La puertorriqueña confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram y realizó un video para la misma red social, en el que muestra su alegría y agradecimiento a los fans que la han apoyado todo este tiempo.

“Estoy que no quepo de la emoción porque vuelvo a hacer un proyecto con Televisa Univisión, un proyecto que no se ha visto, y que me dan la oportunidad de conducir, así que voy a estar muy cerquita de ustedes”, comentó y agregó: “se los debo a ustedes, por el apoyo que me han dado”.

La también actriz no reveló el programa para el cual participará, pero si dejo claro que es un proyecto inédito que será una sorpresa para muchos televidentes.