Actor de ¿Dónde está Elisa? regresa a la TV y sorprende a todos: ¡El galán de telenovelas está de vuelta!

Un actor que formó parte de las telenovelas Súbete a mi moto y ¿Dónde está Elisa? vuelve a la televisión, despertando el interés de quienes siguieron su trayectoria en la pantalla chica. Tras un periodo alejado de los reflectores, el intérprete compartió detalles sobre su regreso.

¿Qué actor regresa a la televisión?

Se trata de Jorge Luis Pila, actor de origen cubano que anunció su regreso a la pantalla chica tras un periodo enfocado en otros proyectos personales y profesionales. Con una trayectoria ligada a producciones televisivas tanto en América Latina como en Estados Unidos, su nombre volvió a circular luego de confirmar que prepara un nuevo trabajo en televisión.

Jorge Luis Pila ha participado en diversas telenovelas y series que le permitieron consolidar su carrera dentro del ámbito hispano. Su presencia en historias de drama y suspenso lo colocó como un rostro frecuente en la programación de distintas cadenas, construyendo una base de seguidores que han seguido su evolución artística a lo largo de los años.

Jorge Luis Pila vuelve a las telenovelas: así anunció su regreso el actor. / Foto: Redes sociales

¿A qué telenovela se une el actor Jorge Luis Pila?

Jorge Luis Pila confirmó su incorporación a la telenovela Renacer de luna, producción de Roy Rojas. En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor compartió cómo se dio a conocer su participación: “Originalmente yo decía ‘cállate porque se sala’, pero fue el mismo Luis Rojas el que tomó la decisión, él lo puso en sus redes sociales, cosa que me dio mucho gusto”.

“Ya está listo, adelante, a trabajar, es un proyecto maravilloso, no voy a decir que soy villano, voy a dejar que la gente lo descubra porque no me gusta encasillar a los personajes. Tengo relación con todos, no quiero decir algo, no quiero adelantar porque pasan muchas cosas, pero sí tengo que trabajar mucho con ella, es un reto muy interesante, hay mucho exterior, mucho paisaje, mucho México, la gastronomía, yo solo sé que me voy a divertir muchísimo”, dijo el actor.

Sobre esta nueva etapa profesional y su regreso a la televisión, Pila también reflexionó: “De vez en cuando hay que echar un paso atrás, analizar el panorama y empezar de nuevo, han pasado muchas cosas... a todos nos afectan, me tomé mi tiempo”.

El actor Jorge Luis Pila confirmó su regreso a las telenovelas. Estos son los detalles de su nuevo proyecto en TV. / Foto: Redes socailes

¿Quién es Jorge Luis Pila?

Jorge Luis Pila nació el 3 de agosto de 1972 en Praga. Es un actor de televisión cubano de origen checo que inició su carrera en el modelaje en Cuba. Posteriormente se trasladó a México, donde continuó trabajando como modelo y formó parte del grupo de bailarines que acompañaban a Yuri en sus giras de conciertos durante más de dos años. Interesado en desarrollarse como actor, ingresó al Centro de Formación Actoral de TV Azteca para estudiar actuación.

En 1997 debutó en TV Azteca como protagonista de la telenovela Al norte del corazón, junto a Anette Michel. A partir de entonces participó en distintas producciones en México y Estados Unidos, consolidando su presencia en la pantalla chica. En 2010 formó parte del elenco de ¿Dónde está Elisa?, producción de Telemundo en la que interpretó a Cristóbal Rivas, lo que derivó en un contrato de exclusividad con la cadena. En 2011 protagonizó Aurora y también participó en La casa de al lado. En 2013 encabezó el elenco de La Patrona junto a Aracely Arámbula y Christian Bach, y en 2014 en En otra piel, así como en producciones como:



Al norte del corazón

Catalina y Sebastián

Secreto de amor

Rebeca

Ángel rebelde

Súbete a mi moto

Aurora

Acorralada

¿Dónde está Elisa?

Corazón valiente

La patrona

En otra piel

Eva la trailera

La fan

Milagros de Navidad.

