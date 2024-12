Jorge Luis Pila ¡Lo perdió todo! Tomó drástica decisión sobre su carrera ¿qué fue del galán de telenovelas?

Jorge Luis Pila comenzó su carrera en México en ‘Al norte del corazón’. En 2001, decidió emigrar a EU, y tuvo destacados papeles, principalmente en Telemundo, donde se le consideró como la gran estrella masculina. Sin embargo, en los últimos años fue desplazado por otras figuras y dejó de trabajar.

¿Qué le pasó a Jorge Luis Pila, famoso actor de telenovelas?

Ahora, Jorge Luis se encuentra en México y nos cuenta: “Mi último proyecto fue en 2019. Empezó la pandemia y todo se calmó. Aproveché para descansar un rato y estar con mi hija. Pero es hora de retomar lo mío. Volver a lo que soy”.

“Hace poco estuve en Vuelve a mí, que protagonizaron William Levy y Samadhi Zendejas, pero solo fue una participación especial. En EU ya no hay tanto trabajo como en México. Tuve la fortuna de ser exclusivo de Telemundo. De un día para otro todo paró. No entendía lo que pasaba. Estaba perdido. Y pasó el tiempo. Después quitaron exclusividades”. Jorge Luis Pila

Jorge Luis Pila perdió su contrato de exclusividad

¿Fue duro perder la exclusividad?: “Sí. Estaba acostumbrado a estar tranquilo. Y de pronto volver a empezar desde cero”.

“Puse una compañía de camiones. Estuve en eso como 2 o 3 años, pero llegó la crisis de Ucrania. Las compañías dejaron de hacer cargas. El combustible se fue al triple y la ganancia estaba ahí. Tenía que poner de mi bolsillo para terminar el mes o el año. No valió la pena y la cerré. Me tuve que apretar el bolsillo y medirme”.

Jorge Luis Pila llega a México ¡Busca trabajo!

Jorge Luis retoma la carrera que tanto ama. No le importa picar piedra en México: “Al principio dije: ‘Ya no tengo 20 años, sino 50'. Duele levantarse. No me pesa tocar puertas, hacer castings, presentarme, decir: ‘Aquí estoy’. Tengo mi carrera y mi trayectoria. Si me quedo, bien, y si no, ni modo. Hay muchos jóvenes con talento, pero siempre va a haber el papá o el tío”.

En su regreso a nuestro país, no le importaría encontrarse con su exesposa, Anette Michel: “Nosotros terminamos sin problema. Supe que tuvo un hijo. Que está feliz. Me da mucho gusto por ella. Si me la topo, nada pasa”, finalizó.

¿Quién es Jorge Luis Pila?

Comenzó su carrera como modelo en su natal Cuba.

Llegó a México y su primer papel fue el protagónico en la telenovela de TV Azteca Al norte del corazón (1997) al lado de Anette Michel. Le siguieron otras telenovelas en esa televisora como Yacaranday y Catalina y Sebastián.

En 2001 emigró a Estados Unidos y participó en proyectos como Secreto de amor, Rebeca y Acorralada.

En 2009 comienza a trabajar para Telemundo, donde se convierte en su gran estrella con telenovelas como Dónde está Elisa, Aurora, Corazón valiente, La patrona, En otra piel y Eva la trailera.

En los últimos años solo se le vio en participaciones especiales en 100 días para enamorarnos (2021) y Vuelve a mí (2023).

