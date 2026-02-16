Muere Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’, a los 95 años; su esposa detalla cómo fueron sus últimos momentos

La industria artística sigue en luto. Tras la inesperada pérdida de Leo Rosas, exparticipante de ‘La Voz México 2019’, ahora se confirma la muerte de Robert Duvall, actor principalmente reconocido por su participación en la saga ‘El Padrino’, a los 95 años.

¿De qué murió Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’?

Luciana Duvall, esposa de Robert Duvall, usó las redes sociales del actor para confirmar su muerte. Detalló que había fallecido ayer, 15 de febrero de 2026. Si bien no quiso entrar en detalles, mencionó que el histrión perdió la vida pacíficamente en su hogar en Virginia, rodeado de familiares y amigos.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador”, expresó.

También manifestó que, más allá de su vasta carrera, era una gran persona y su pérdida no solo deja una huella en el público, sino también en todos sus familiares y amigos cercanos. Finalmente, pidió respeto y privacidad ante este momento tan difícil.

“Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, resaltó.

Si bien no quiso dar más detalles sobre la causa de su muerte, muchos han interpretado las palabras de Luciana como un indicativo de que el actor falleció por un infarto o alguna complicación derivada de su avanzada edad. No obstante, esto no ha sido confirmado. También se desconoce cómo o cuándo serán los ritos funerarios.

Muerte de Robert Duvall / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Robert Duvall?

Robert Duvall no era muy fanático de las redes sociales y las usaba de forma esporádica. Su último post en Facebook data del 3 de febrero. En dicha publicación, recordó su época trabajando en la cinta ‘Secondhand Lions’.

Reconoció que, durante las filmaciones, estuvo a punto de morir, pues uno de los animales se había escapado. Pese a todo, se dijo muy feliz de haber trabajado en ese proyecto, pues pudo colaborar a lado de quienes consideraba unas grandes estrellas.

“Un día mientras filmaba ‘Secondhand Lions’, el león salió. Si se hubiera girado en mi dirección, ¡no estaría aquí hoy! Disfruté absolutamente trabajando en esta película con el director Tim McCanlies y los actores Haley Joel Osment y Michael Caine”, contó.

Lo que en su momento solo fue una anécdota más, hoy toma otro giro. Y es que los fans señalaron que ese día se salvó porque tenía la misión de hacer “feliz a la gente” con sus películas. Tras confirmarse su muerte, cada publicación se ha llenado de mensajes lamentando el siniestro y solidarizándose con la familia para que puedan lidiar con su luto de la mejor manera posible.

Últimas palabras de Robert Duvall / Redes sociales

¿Quién era Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’?

Robert Duvall fue un actor y director de cine estadounidense. Inició su carrera artística en 1952, cuando se unió a un grupo de teatro. Con el pasar de los años, tuvo su primera oportunidad en televisión, con la serie de 1959, ‘Armstrong Circle Theater’.

A partir de allí, tuvo la oportunidad de estar en otras producciones importantes, incluyendo ‘El Padrino’, junto a Al Pacino. Estos son algunos de sus proyectos más reconocidos:

“Matar a un ruiseñor”

“Apocalypse Now”

“Un asunto de familia”

“John Q”

“El juez”

“El último gran día”

Su última aparición en la pantalla grande fue en 2022, con la cinta ‘Los crímenes de la academia’. Tras esto, se enfocó en tener una vida más tranquila junto a su esposa Luciana. Ganó muchos premios a lo largo de su carrera, incluyendo premios Oscar y BAFTA.

Sobre su vida personal, se casó cuatro veces, pero nunca tuvo hijos. A lo largo de su vida, siempre bromeó con este asunto. Decía que había intentado tener hijos con varias mujeres, tanto dentro como fuera del matrimonio, pero nunca lo logró.

