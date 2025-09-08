Muere luchador de 39 años tras días en el hospital: su familia pedía ayuda económica

La lucha libre independiente está de luto tras la muerte del luchador Jonathan Echevarría, mejor conocido en los cuadriláteros como “Jaka”, a los 39 años.

El gladiador puertorriqueño murió el domingo después de haber sufrido un infarto pocos días después de participar en su última pelea el 31 de agosto, lo que conmocionó a colegas y fanáticos.

La noticia fue confirmada por la empresa Beyond Wrestling, mientras figuras del medio como Chris Dickinson y Mike Santana expresaron su dolor con mensajes de despedida en redes sociales.

Muere el luchador Jonathan Echevarría “Jaka”, días antes fue hospitalizado por un infarto. / Redes sociales

¿De qué murió el luchador Jonathan Echevarría Jaka?

El luchador Jonathan Echevarría “Jaka” perdió la vida tras sufrir un infarto que lo mantuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con reportes médicos, el gladiador había sido sometido a una cirugía y su estado de salud era delicado desde principios de septiembre. Pese a los esfuerzos médicos y el apoyo de su familia y amigos, no logró recuperarse.

Al momento se desconocen cuáles fueron las causas que llevaron al luchador a infartarse. Sin emabrgo, llamó la atención debido a que se hacía ejercicio físico constante y se mantenía en forma.

¿Qué mensaje compartió la hermana de Jaka en GoFundMe?

Antes de su muerte, Annette Rivera, hermana del luchador, compartió en la plataforma GoFundMe un emotivo mensaje solicitando apoyo económico para cubrir los gastos médicos de Jaka.

“Con el corazón roto estoy creando este GoFundMe en nombre de mi hermano, Jonathan “Jaka” Echevarría. Actualmente se encuentra en la UCI después de haber sufrido un ataque al corazón y permanece en estado crítico. Nuestra familia se aferra a la fe, orando por su completa sanación y plena recuperación”.

Rivera lo describió como un hombre lleno de energía y risas, muy querido por su familia y amigos. Tras la noticia de su muerte, la campaña sigue activa con el propósito de cubrir también los gastos funerales y las deudas médicas.

“Jonathan es el tipo de persona que lleva risas y energía a donde quiera que vaya: un divertido, encantador y latoso que significa el mundo para nosotros. Verlo en este estado ha sido increíblemente difícil, pero nos mantenemos fuertes por él”.

¿Quién era el luchador Jaka y en qué empresas trabajó?

Jonathan Echevarría debutó en 2007 y se destacó en la lucha libre independiente, principalmente en EVOLVE Wrestling, donde se convirtió en campeón en parejas y logró gran reconocimiento.

Echevarría fue reconocido no solo por su estilo de lucha aguerrido en compañías independientes, sino también por su personalidad alegre y carismática. A lo largo de su trayectoria participó en luchas como EVOLVE, NWA, WWE y AEW, consolidándose como uno de los luchadores más queridos en la escena independiente.

En 2018, Jaka tuvo una breve participación en WrestleMania Axxess bajo el apoyo de WWE, defendiendo los títulos de EVOLVE, lo que marcó un punto alto en su carrera.

Posteriormente, en 2021, apareció en AEW Dark: Elevation, lo que llevó su trayectoria en las grandes ligas.

