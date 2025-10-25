Muere Medio metro, se confirma cómo perdió la vida: Esto es lo que se sabe

La escena sonidera de México está de luto tras confirmarse la muerte de Francisco “Paco” Sánchez, conocido en los escenarios como el Medio metro original de Puebla. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una barranca el pasado 20 de octubre. El hallazgo generó gran conmoción entre sus seguidores y en el ambiente de la cumbia, donde era reconocido por su estilo alegre y carisma en los escenarios populares.

La última foto de ‘Medio metro poblano’. / Foto: FB/Pakito Pineda Pérez

¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Medio metro original?

El cuerpo de Medio metro original fue hallado por habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades al notar la presencia del cuerpo en una barranca. Elementos de la policía acordonaron el área, mientras peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes.

El reporte oficial señala que el cuerpo se encontraba rodeado de perros al momento del hallazgo, lo que incrementó el impacto del suceso. De inmediato las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si se trataba de un accidente o un homicidio.

Horas más tarde, autoridades confirmó que la víctima sufrió una lesión de arma de fuego en la cabeza. Sin embargo comentaron: “Es muy pronto para hablar de una línea de investigación clara”.

Medio Metro poblano / Redes sociales

¿Qué teorías existen sobre la muerte de Medio metro original?

La inesperada muerte del Medio metro poblano generó una ola de teorías entre los fans y medios locales. Una de las primeras versiones apuntaba a que “Medio metro” habría sido atropellado, pero esa hipótesis fue descartada luego de la necropsia. Autoridades aclararon que los daños en el cuerpo fueron causados por el disparo y por el tiempo transcurrido antes de ser encontrado.

Otra línea de especulación surgió en redes sociales, donde algunos usuarios sugirieron que podría estar relacionado con conflictos personales o con eventos donde participaba. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia oficial que respalde estas versiones.

Un vecino del artista, entrevistado por MTP Noticias, describió el impacto que la noticia causó en la comunidad:

“Era de los que ponían ambiente sin importar dónde estuviera. Todos lo querían. Es triste pensar que murió así, solo y tirado en una barranca”. Vecino de Medio metro

El testimonio refleja el cariño que el público tenía por Francisco, quien se había convertido en un ícono del ambiente sonidero en el Barrio El Alto, donde animaba fiestas, ferias y eventos populares.

¿Qué sigue en la investigación del caso de Medio metro?

Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen. De acuerdo con las declaraciones oficiales, aún no se define un móvil concreto, pero se mantienen abiertas diversas líneas de investigación.

“Las indagatorias siguen en curso. Estamos en espera de resultados periciales adicionales y de la información balística que confirme la trayectoria del disparo”, indicó la autoridad responsable.

Mientras tanto, familiares y amigos de Medio metro original han pedido respeto por el proceso y justicia para esclarecer lo ocurrido. En redes sociales, cientos de mensajes despiden al artista, recordando su alegría, su cercanía con el público y su contribución al ambiente sonidero.

