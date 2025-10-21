‘Medio metro poblano’ y su última publicación ¡Fue una transmisión en redes! ¿Revela motivos de su muerte?

Francisco “Pancho Pérez”, mejor conocido en redes sociales como ‘Medio metro poblano’, lastimosamente, murió. Sin embargo, en sus últimos momento mostró que tenía el ritmo en las venas y una sonrisa que iluminaba cada escenario donde se presentaba. La alegría que transmitía a través de sus pasos se apagó de forma trágica. Su cuerpo fue hallado sin vida en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio. Este hecho sorprendió a sus seguidores y a la comunidad artística local, que hoy lamenta la partida de un joven talento que soñaba con llegar más lejos.

La última publicación de ‘Medio metro poblano’ en Facebook muestra al bailarín disfrutando la música y la cumbia. / Foto: FB/Pakito Pineda Pérez

No te pierdas: Influencer vende su ropa interior usada para ayudar a damnificados de Acapulco

¿Cuál fue la última publicación de ‘Medio metro’ en redes sociales?

Francisco “Pancho Pérez”, conocido por todos como “Medio Metro Poblano”, era una figura querida dentro de la escena de la cumbia urbana. A través de sus redes sociales, compartía constantemente su amor por el baile y la música, ganándose el cariño de miles de seguidores que disfrutaban verlo en cada presentación. Su energía y carisma lo convirtieron en uno de los creadores de contenido más populares en Puebla, donde se presentaba con frecuencia en distintos eventos y discotecas locales.

Su última publicación en Facebook ha cobrado un significado especial tras su fallecimiento. En ella, ‘Medio metro poblano’ compartió una transmisión en vivo realizada por la página Ritmo Cumbiambero, donde se le ve haciendo lo que más amaba: bailar.

“En México en el discotec (sic) Kaoz (sic) presentando a mi bella Pueblita. Yo, Medio Metro de Puebla y del barrio bravo del Alto”, escribió el joven junto al video, en el que aparece con una gran sonrisa, entregado por completo al ritmo.

Además del video, también se difundió una fotografía de aquella noche, en la que Pancho luce feliz y entusiasta, sin imaginar que sería una de sus últimas apariciones públicas. No obstante, dicha publicación no reveló más detalles sobre su triste fallecimiento.

La última foto de ‘Medio metro poblano’. / Foto: FB/Pakito Pineda Pérez

No te pierdas: Medio Metro niega haber realizado el chiste sobre Debanhi Escobar; internautas lo tachan de mentiroso

¿Qué le pasó y dónde encontraron muerto a ‘Medio metro’?

El hallazgo del cuerpo de Francisco Pérez ‘Medio metro’ fue reportado por vecinos de San Aparicio,la madrugada de hoy lunes 20 de octubre. Según reportan medios locales, el cuerpo se encontraba en una zona de difícil acceso y presentaba signos visibles de violencia.

Hasta el momento no se han emitido informes oficiales sobre la causa de muerte, ni se han confirmado detenciones relacionadas con el caso.

Los primeros reportes señalaron que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya trabaja en las investigaciones debido a la forma en que fue hallada el cuerpo, tanto por el sitio, como por los signos de violencia que tenía.

Francisco ‘Pancho’ Pérez, ‘Medio Metro Poblano’, compartió su última transmisión en vivo en redes sociales el 18 de octubre. / Foto: FB/Pakito Pineda Pṕerez

No te pierdas: Medio Metro crea el paso de Debanhi Escobar y lo tunden en redes:"denuncien a este idi...”

¿Cuál fue el ‘Medio metro’ que fue hallado sin vida HOY 20 de octubre?

El “Medio metro” que fue encontrado muerto la madrugada de este lunes 20 de octubre, fue Francisco Pérez “Medio metro poblano”. Pérez formaba parte del Grupo SUPER T de Paco Toxqui.

La confusión en plataformas digitales surge a partir de la existencia del “Medio metro” que se hizo conocido en TikTok gracias al “Sonido pirata”, el cual, subía momentos de él, mientras bailaba las tradicionales cumbias. El nombre de ese “Medio metro” es José Eduardo. Él no murió el día de hoy.

José Eduardo y “Sonido pirata” presentaron problemas en sus colaboraciones, por lo que abandonó la agrupación. Por su parte, “Sonido pirata” buscó un sustituto, al cual, apodaron el “Medio metro bueno”, su nombre real, Jonathan Uriel. Él se ha presentado en programas televisivos además de continuar laborando en los sonideros a nivel nacional. Jonathan Uriel tampoco murió del día de hoy.

No te pierdas: Ricardo Salinas defiende a Pato Borghetti de Medio Metro y le llama “Cuasimodo”