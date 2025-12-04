Muere famoso cantante y guitarrista de Michael Jackson, también conocido como leyenda del Jazz

En noviembre de 2024, murió Quincy Jones, el famoso productor que trabajó con Michael Jackson y Frank Sinatra, a los 91 años de edad, dejando un legado imborrable en el mundo de la música.

Hoy nuevamente, la industria musical vuelve a despedir a uno de sus pilares, luego de confirmarse la muerte de un querido guitarrista, bajista, compositor y una de las figuras más influyentes del soul, R&B, jazz y blues, quien murió el pasado 23 de noviembre en Los Ángeles, a los 84 años. El también colaborador de artistas como Michael Jackson, George Benson, Natalie Cole, entre muchos otros, deja un enorme legado en la música. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso compositor que trabajó con Michael Jackson, murió recientemente?

Phil Upchurch una figura respetada en el mundo de la música, perdió la vida a los 84 años de edad, el domingo 23 de noviembre, en Los Ángeles, California, así se dio a conocer en estos últimos días.

La noticia fue dada a conocer por el medio Variety y posteriormente confirmada por su esposa, Sonya Maddox-Upchurch y rápidamente se difundió en redes sociales, donde acumuló miles de reacciones tanto de fans, como colegas del mundo del espectáculo.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, casi 30 álbumes propios y participación en más de mil grabaciones, Upchurch se convirtió en un nombre indispensable dentro del sonido estadounidense del siglo XX, colaborando con artistas que definieron generaciones

¿De qué murió Phil Upchurch, compositor y guitarrista estadounidense?

La noticia sobre el fallecimiento de Phil Upchurch se difundió rápidamente en redes sociales, ante esto, la pregunta que más se repetía entre internautas, era en torno a las causas que llevaron al artista a partir de este mundo.

El comunicado realizado por Variety y posteriormente retomado por su esposa Sonya Maddox-Upchurch, no menciona la causa de muerte del famoso compositor , y tampoco han existido especulaciones o publicaciones relacionadas a algún problema de salud que haya padecido Phil.

A la espera de más detalles sobre su muerte, fans y músicos del mundo le han rendido homenaje por su trayectoria a través de pequeños covers que han sido publicados en TikTok y redes sociales.

¿Cuál es la trayectoria de Phil Upchurch?

Phillip Upchurch nacido en 1941, fue un guitarrista, bajista, compositor y arreglista estadounidense, considerado uno de los músicos de sesión más influyentes en la historia del soul, el R&B, el jazz y el blues, desde mediados del siglo XX hasta inicios del XXI.

A lo largo de más de sesenta años de trayectoria, participó en más de mil grabaciones y colaboró con algunas de las figuras más destacadas de la música moderna, entre ellas Michael Jackson, Quincy Jones, Donny Hathaway, George Benson, Chaka Khan y Grover Washington Jr.

Su primer gran logro llegó en 1961, cuando su banda, el Philip Upchurch Combo, lanzó el exitoso sencillo “You Can’t Sit Down”.

George Benson, especialmente en el notable álbum Breezin’

Donny Hathaway, con quien desarrolló colaboraciones creativas esenciales

Michael Jackson, en temas como “Workin’ day and night” del disco Off the wall

Chaka Khan, incluyendo su aporte en el clásico “I’m every woman”

Grover Washington Jr.

Jimmy Smith

Cannonball Adderley

Natalie Cole

