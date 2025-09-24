Muere en trágico accidente un icónico cantante que grabó canciones en más de 40 idiomas: ¿De quién se trata?

Hace unos días, el famoso cantante Brett James, ganador de un Grammy, fallecía en un accidente aéreo en Carolina del Norte, Estados Unidos, dejando a miles de fans en profunda tristeza.

Hoy nuevamente, el mundo de la música está de luto tras la muerte de un icónico cantante, actor y compositor, quien falleció el 19 de septiembre de 2025 a los 52 años en un accidente en Singapur. La noticia ha conmocionado a millones de fans y ha llevado a las autoridades de a decretar un “estado de luto” en honor a una de las figuras más influyentes de la música. ¿De quién se trata?

¿Quién es el cantante que murió mientras buceaba?

Zubeen Garg, nacido el 18 de noviembre de 1972 en Jorhat, Assam, India, fue un cantante, compositor, actor, productor y director cuya influencia marcó profundamente la industria musical y cultural de su país.

Creció en un entorno donde la música folclórica y clásica india se entrelazaba con su vida cotidiana, lo que moldeó su versatilidad artística.

La carrera de Zubeen Garg despegó en la década de 1990, cuando comenzó a grabar canciones para la industria cinematográfica de Assam (conocida como Jollywood) y Bollywood. Su gran oportunidad llegó en 2006 con el éxito internacional “Ya Ali”, de la película Gangster: A Love Story.

A lo largo de tres décadas, Garg grabó más de 35,000 canciones en más de 40 idiomas, incluyendo asamés, hindi, bengalí, tamil, telugu y muchos otros, demostrando una versatilidad sin precedentes

¿Cómo murió el cantante Zubeen Garg?

Zubeen Garg, conocido por su poderosa voz y su versatilidad musical, perdió la vida tras un accidente mientras buceaba en Singapur. Según reportes de medios locales como Times of India, el cantante presentó dificultades respiratorias durante la inmersión.

La policía local logró rescatarlo, pero a pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar, Garg falleció poco después en el Hospital General de Singapur.

Una segunda autopsia confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento, según el certificado de defunción. La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente, dejando a sus seguidores y a la industria musical en estado de shock.

Las circunstancias del accidente han generado preguntas sobre la seguridad en actividades de buceo, pero hasta el momento, las autoridades no han reportado irregularidades .

¿Cómo fue el funeral del cantante de la India, Zubeen Garg?

El impacto de la muerte de Zubeen Garg se sintió profundamente en India, especialmente en su estado natal de Assam. Las autoridades locales, lideradas por el ministro Himanta Biswa Sarma, decretaron un “estado de luto” hasta ayer 23 de septiembre, fecha en que se llevó a cabo un emotivo funeral público.

El cuerpo del artista fue trasladado a Guwahati, donde una multitud de más de un kilómetro acompañó el cortejo desde el aeropuerto hasta el Arjun Bhogeswar Baruah Sports Complex. En el homenaje, los fans corearon temas icónicos del artista.

Comercios en todo el país cerraron voluntariamente en señal de respeto, y múltiples homenajes se han realizado en honor al legado de Garg, reflejando su impacto cultural y emocional.

