Paulina Rubio reaccionaría a su supuesto desalojo de su casa; ¿la Chica dorada se quedó sin hogar?

Según revelaron, Paulina Rubio presuntamente habría enfrentado con evidente molestia los rumores que señalaban que supuestamente fue desalojada de su casa en Miami. La cantante presuntamente habría respondido las versiones que se viralizaron en redes sociales sobre su vida personal, dejando claro cuál es la realidad detrás de las especulaciones.

Paulina Rubio respondió al rumor de que fue desalojada en Miami. Esta es su postura y lo que se sabe hasta ahora del tema. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¿Paulina Rubio golpeó a su hijo? Revelan detalles de la presunta agresión

¿Por qué desalojaron a Paulina Rubio de su casa en Miami?

Los rumores sobre un presunto desalojo de Paulina Rubio comenzaron a tomar fuerza luego de que Maxine Woodside reveló, durante su programa, que Óscar Madrazo le habría compartido información sobre la situación financiera de la cantante. Según relató la comunicadora, la intérprete supuestamente habría sido retirada de su casa en Miami debido a diversas deudas que habrían alcanzado incluso la parte correspondiente a la hipoteca del inmueble.

“A Paulina la acaban de sacar de su casa. La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, aseguró Woodside al aire, generando una oleada de especulaciones en torno a la vida personal y económica de la ‘Chica dorada’.

Durante la misma transmisión, Woodside añadió que el problema no habría estallado únicamente por los compromisos económicos acumulados, sino por los supuestos honorarios legales que, según le mencionaron, habrían complicado aún más la situación. “¿Y sabes por qué fue? No tanto por todo lo que le quitaban los señores, sino por los abogados”, citó la locutora, avivando aún más la discusión sobre el trasfondo de estas declaraciones.

Paulina Rubio explotó tras el rumor de que fue desalojada de su casa en Miami. / Foto: Redes sociales

¿A cuánto asciende la deuda de Paulina Rubio?

Anteriormente Javier Ceriani resaltó que Rubio presuntamente habría sido desalojada de una propiedad en Miami después de que su arrendador presuntamente habría presentado una demanda alegando que la cantante supuestamente habría incumplido con los términos del contrato de alquiler.

Según la demanda, la cantante presuntamente habría dejado de pagar dos meses de renta, sumando alrededor de 70 mil dólares, lo que ya constituiría un incumplimiento contractual.

No te pierdas: ¿Paulina Rubio podría ir a la cárcel por presunto maltrato a su hijo? Esto se sabe

Paulina Rubio en problemas: ¿la sacan de su casa? Esto detonó el pleito. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Rubio sobre el desalojo de su casa?

Una fuente cercana a Paulina Rubio habló con ¡HOLA! para aclarar los rumores sobre un supuesto desalojo y compartió la reacción directa de la cantante ante las versiones que circularon. Según esta persona, Paulina Rubio presuntamente habría negado por completo lo que se ha dicho y supuestamente señaló que no habría sido expulsada de ningún lugar.

“Todo es mentira. Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio”, explicó la fuente, dejando claro que la mudanza no tuvo relación con ningún conflicto de este tipo.

La misma fuente detalló que Paulina Rubio presuntamente no habría decidido no desmentir públicamente los rumores porque está enfocada en sus prioridades personales y familiares. De acuerdo con lo que compartió, la artista expresó: “Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños”.

La fuente añadió que, para la cantante, lo más importante son sus hijos, y que no tiene tiempo para involucrarse en especulaciones. “A ella lo que más le preocupa son sus hijos, pues antes de ser artista es mamá y no tiene tiempo para lidiar con tonterías. Así que todo es mentira, se ha equivocado todo el mundo”, concluyó.

Te contamos todos los detalles del sorpresivo desalojo de Paulina Rubio, entre versiones encontradas y mucha polémica. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Paulina Rubio no regresa a Timbiriche, pero sí a la televisión con nueva serie de Max y elenco estrella

¿Qué dijo Óscar Madrazo sobre el supuesto desalojo de Paulina Rubio?

Óscar Madrazo decidió poner punto final a la polémica que estalló después de que Maxine Woodside afirmó que él habría dicho que Paulina Rubio estaba siendo desalojada de su casa en Miami por presuntas deudas. A través de un video difundido en sus redes sociales, el conductor relató que él se encontraba en una alfombra roja cuando fue cuestionado sobre la situación de la ‘Chica Dorada’ y sus declaraciones fueron diferentes.

En su mensaje, Madrazo subrayó que jamás ha compartido datos que no le corresponden y que las declaraciones atribuidas a él no solo son erróneas, sino irresponsables. “Yo no sabía que Maxine Woodside da fake news, aquí está la prueba”, expresó visiblemente indignado mientras aclaraba que la versión que circuló no tenía fundamento.

Madrazo explicó que el video de Woodside lo tomó por sorpresa y que comenzó a recibirlo repetidamente por parte de amigos y seguidores. Según narró, en esas imágenes la periodista aseguraba que él le había contado sobre los supuestos problemas de vivienda de Paulina Rubio como si hubieran estado juntos al momento de la conversación.

“Estoy muy molesto por este video que me están enviando por todas partes, donde ella afirma, como si estuviera sentada a mi lado y como si yo le hubiera dicho que Paulina Rubio está siendo desalojada de su casa en Miami porque tiene deudas. Es mentira, yo jamás digo algo que no me corresponde”, destacó.

El conductor también cuestionó las razones por las que, desde su perspectiva, la conductora estaría difundiendo esta información. “Maxine Woodside es quien está dando las fake news y más bien tendríamos que revisar por qué ella tiene algo en contra de Paulina Rubio y por qué está haciendo esto”, puntualizó.

No te pierdas: Reencuentro de Timbiriche suspendido indefinidamente ¡No pasaron de la primera junta!