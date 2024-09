Fallece el hermano de Michael Jackson, el guitarrista Tito Jackson, a los 70 años

La industria de la música está de luto, ya que se dio a conocer que el guitarrista y vocalista Tito Jackson, uno de los integrantes del grupo The Jackson 5, falleció a los 70 años de edad, según informaron sus tres hijos en Instagram.

Cabe señalar que Tito fue el tercero de nueve hijos de la familia Jackson, que incluye también a la famosa superestrella Janet Jackson.

Mira: Galilea Montijo, Ferka, Mane y más famosos que saltaron al estrellato gracias a un reality

Hijos de Tito Jackson confirman el deceso del guitarrista

La noticia del fallecimiento de Tito Jackson, guitarrista y miembro fundador de los Jackson 5, fue confirmada por sus hijos TJ, Taj y Taryll a través de una emotiva publicación en la cuenta oficial de Instagram del artista.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, el miembro del salón de la fama de Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados”, expresaron sus hijos.

En el mensaje, también destacaron la calidad humana de su padre, quien se preocupaba profundamente por el bienestar de todos: “Algunos de ustedes pueden conocerlo como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5, algunos como ‘Coach Tito’ o ‘Poppa T’, pero lo extrañaremos muchísimo. Siempre será ‘Tiempo de Tito’ para nosotros.”

La familia pidió que se recuerde a Tito por su mensaje de amor y unidad: “Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó: ‘Amarnos los unos a los otros’. Te amamos, pops”, concluyeron sus hijos.

Hasta el momento, sus hijos no dieron detalles del deceso de Tito Jackson, por lo que tendremos que esperar más información en los próximos días.

Lee: La casa de los famosos México: Sian ‘la liebre’ se convierte en el octavo eliminado

¿Quién fue Tito Jackson?

Tito Jackson, nacido el 15 de octubre de 1953, es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Es mejor conocido como uno de los miembros originales de The Jackson 5, el famoso grupo musical que fundó junto a sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. El grupo alcanzó la fama en la década de 1960 bajo el sello de Motown, logrando una serie de éxitos como “I Want You Back” y “ABC”.

Tito se destacó como el guitarrista del grupo y, aunque no fue el vocalista principal, desempeñó un papel crucial en su sonido. Tras la separación del grupo y la carrera en solitario de Michael Jackson, Tito continuó su carrera musical, lanzando su álbum debut como solista en 2016, titulado Tito Time, que incluyó temas de R&B y soul.

Además de su carrera en la música, Tito Jackson participó en proyectos relacionados con la música y ha mantenido una presencia activa en el entretenimiento junto a sus hermanos.

Te puede interesar: Christian Nodal explota en redes tras críticas a su paternidad:“Hablan tanta mierd4”