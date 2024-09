La casa de los famosos México: Sian ‘la liebre’ se convierte en el octavo eliminado

Sian Chiong se ha convertido en el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos México’, una eliminación que parecía inminente después de que Arath de la Torre ganara la salvación para Agustín.

Esto dejó a Sian con pocas esperanzas de ser rescatado por tercera vez consecutiva, ya que dentro de La casa reconocían la fuerza del cuarto Mar, al que no pertenecía.

Durante la gala de eliminación, se presentaron personalidades como ‘el Borrego’ Nava, René Franco y Sofía Rivera Torres, quienes debatieron sobre las tensiones recientes, como el reproche de Sian hacia Arath por haberse autosalvado y llamarlo “poco hombre”. A pesar de la tensión, los posicionamientos en esta gala fueron más amigables, ya que quedan pocos concursantes en la casa.

Briggitte Bozzo, Arath de la Torre, Sian Chiong, Mario Bezares. / Facebook: Briggitte Bozzo/ Facebook: Mario Bezares/ Facebook: Sian Chiong/ Facebook: Arath de la Torre

Posicionamiento amigable

Karime se posicionó detrás de Sian y le recordó que pudo haber formado parte del cuarto Mar, pero eligió el cuarto Tierra.

“Las cosas son como tienen que ser”, le dijo Karime, a lo que Sian respondió: “La vida es sabia. Me dio la oportunidad de quedarme hasta la semana 8”.

Por su parte, Agustín se posicionó detrás de Arath, expresó su admiración: “Solo es porque nos tocó en cuartos distintos… Eres una pieza fundamental. Me diviertes. Me haces feliz en la casa. Eres un gran padre. Me dan ganas de ser un padre por ti”.

Gala también se colocó atrás de Sian. Lamentó que no hubiera jugado mejor estratégicamente. “No tuve los que se necesitan”, confesó Sian.

Durante la sala de nominados, Sian reconoció la dificultad de haber llegado hasta la octava semana.

“Es algo duro, difícil, porque tenía muy pocas expectativas en mí mismo. Llegar a la octava semana me tiene feliz. Me encantaría estar en la final, pero todo pasa por algo. Si tenía que ser hasta aquí, estoy agradecido con ‘La casa de los famosos México’ y con todos ustedes”, concluyó Sian.

Sian abandona ‘La casa de los famosos México’

El primero en volver a ‘La casa de los famosos México’ fue Mario Bezares, quien celebró junto a Karime, Gala y Agustín. El segundo en volver fue Arath. Briggitte Bozzo y Sian quedaron en el carrusel, pero finalmente Sian quedó eliminado.

